Dopingfall Vuskovic - Sportrechtler rät: "Alles auf den Tisch!"

Epo ist die Kurzform für Erythropoetin. Erythropoetin ist ein Hormon, das die Bildung roter Blutkörperchen (Erythrozyten) fördert und vor allem in der Niere produziert wird. Je höher die Zahl der Erythrozyten, desto größer ist die Sauerstoffkapazität des Blutes. Entsprechend steigt die Ausdauer-Leistungsfähigkeit.



Gentechnisch (rekombinantes) hergestelltes Epo wurde Anfang der 1980er-Jahre entwickelt und ursprünglich als Medikament verwendet, beispielsweise bei Blutarmut und einer Niereninsuffizienz.



In den 1990er-Jahren war Epo in Ausdauersportarten - vor allem im Radsport - als Dopingmittel weit verbreitet. Angst vor Entdeckung mussten die Sportler lange Zeit nicht haben. Erst seit Anfang 2000 ist es möglich, gentechnisch hergestelltes Epo direkt im Urin - und damit bei einer klassischen Dopingkontrolle - nachzuweisen.



Auch im Fußball wurde es eingesetzt. Bekannt ist beispielsweise, dass Juventus Turin in den 1990er-Jahren sein Star-Ensemble systematisch mit Epo versorgte.