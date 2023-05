Debakel für Hannover 96: Holstein Kiel deklassiert die "Roten" Stand: 28.05.2023 17:20 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich auf blamable Weise aus der Saison verabschiedet. Die Niedersachsen gingen am Sonntag 1:5 (0:3) gegen Holstein Kiel unter. Fin Bartels gelang im letzten Spiel seiner Karriere ein Doppelpack.

von Christian Görtzen

Als der Sieg schon beinahe sicher war, lief für Holstein Kiel und seine Fans einfach alles rund. Der Kieler Jung Bartels, der im Alter von 36 Jahren seine Karriere beendet, traf nicht nur einmal, sondern gleich zweimal innerhalb von drei Minuten. Beide Male leistete Fabian Reese, der zu Bundesliga-Absteiger Hertha BSC wechselt, die Vorarbeit zu den Kieler Treffern zum 4:0 (59.) und 5:0 (62.). Lewis Holtby erwies Bartels die Ehre, indem er ihm auf dem Rasen symbolisch den Fußballschuh putzte.

Hannover 96 enttäuscht auf ganzer Linie

Kurz darauf erhielt der frühere Profi von Hansa Rostock, des FC St. Pauli und Werder Bremen den verdienten Sonderapplaus von seinen Teamkollegen und den Anhängern, als Holstein-Trainer Marcel Rapp ihn aus der Partie nahm (70.). Die Begegnung war zu dem Zeitpunkt längst entschieden. Kiel hatte durch Tore von Reese (21.), Timo Becker (24.) und Benedikt Pichler (45.) schon in der ersten Hälfte die Basis zum Gewinn der drei Punkte gelegt.

Hannover, dessen letztes Spiel zu dieser enttäuschenden Saison passte, betrieb noch durch den Ex-Kieler Phil Neumann Ergebniskosmetik (72.). Zu mehr reichte es nicht. Holstein schloss die Saison auf Tabellenplatz acht ab, Hannover nur auf Rang zehn.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Die sportlich wenig bedeutende Partie stand im Zeichen der letztmaligen Auftritte. Bei den Gastgebern wurden Sebastian Kerk (Vertrag läuft aus), Maximilian Beier (nach Leihe zurück zur TSG Hoffenheim) und Stürmer Hendrik Weydandt verabschiedet. Letzterer beendet im Alter von 27 Jahren seine Karriere und wird in Zukunft in der Steuerkanzlei seines Vaters tätig sein.

Bartels hört nach 18 Jahren im Profifußball auf

Bei der KSV Holstein steht ein erheblicher personeller Umbruch an. Elf Spieler werden den Verein verlassen, darunter drei sehr verdiente Kräfte. Neben Bartels und Reese ist dies auch der in Hannover gesperrte Kapitän Hauke Wahl, der zum Ligakonkurrenten St. Pauli wechselt.

Bartels hatte schon vor dem abschließenden Spiel angekündigt, dass er nach 18 Profijahren nicht ganz vom Fußball lassen könne. Er möchte sich einen kleinen Verein suchen, um weiter seiner sportlichen Liebe frönen zu können: "Es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Ich will auf jeden Fall viel Zeit für die Familie haben."

Ex-Profi Martin Harnik, der in der abgelaufenen Serie für die TuS Dassendorf in der Hamburger Oberliga 46 Tore in 32 Partien erzielt hat, ist aber kein Vorbild: "Oberliga ist viel zu hoch", sagte er schmunzelnd.

34.Spieltag, 28.05.2023 15:30 Uhr Hannover 96 1 Holstein Kiel 5 Tore: 0: 1 Reese (21.) 0: 2 T. Becker (23.) 0: 3 Pichler (45.) 0: 4 F. Bartels (59.) 0: 5 F. Bartels (62.) 1 :5 Neumann (72.)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner (46. S. Ernst), Arrey-Mbi - Dehm (63. Muroya), Köhn, F. Kunze, Besuschkow (85. Leopold) - Schaub - Nielsen (46. Beier), Teuchert (63. Weydandt)

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker (80. Kleine-Bekel), Erras, Thesker - Sterner, Holtby, Sander (86. S. Lorenz), Reese (80. Wriedt) - F. Bartels (70. Porath), Skrzybski (70. Kirkeskov) - Pichler

Zuschauer: 38000



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Neumann, Börner (46. S. Ernst), Arrey-Mbi - Dehm (63. Muroya), Köhn, F. Kunze, Besuschkow (85. Leopold) - Schaub - Nielsen (46. Beier), Teuchert (63. Weydandt)Weiner - T. Becker (80. Kleine-Bekel), Erras, Thesker - Sterner, Holtby, Sander (86. S. Lorenz), Reese (80. Wriedt) - F. Bartels (70. Porath), Skrzybski (70. Kirkeskov) - Pichler38000

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.05.2023 | 22:30 Uhr