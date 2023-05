Hannover 96: Stürmer Weydandt beendet überraschend Karriere Stand: 03.05.2023 16:14 Uhr Stürmer Hendrik Weydandt wird seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nicht verlängern und seine Profikarriere im Alter von nur 27 Jahren beenden. Der Torjäger hat sich für einen anderen beruflichen Weg entschieden.

"Jetzt möchte ich gerne die Chance wahrnehmen, in der Steuerkanzlei meines Vaters einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und mich dieser neuen und auch sehr interessanten Aufgabe zu widmen", erklärte der aus der niedersächsischen Kleinstadt Gehrden stammende Angreifer in einem auf der 96-Website veröffentlichten Video-Statement. Er habe sich bereits vor seiner Laufbahn als Berufsfußballer aber auch währenddessen mit Steuer- und Revisionswesen beschäftigt und seinen Bachelor und Master in Hannover in dem Bereich absolviert, sagte der 27-Jährige.

"Für mich endet jetzt ein Lebensabschnitt, der wahnsinnig toll und prägend war. Es beginnt für mich ab Sommer ein neuer, auf den ich mich riesig freue. Ich freue mich natürlich, auch weiterhin hier in Hannover zu bleiben. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, dass ich meine Profikarriere nur bei einem einzigen Verein, meinem Heimatverein, verbringen möchte", erläuterte "Henne", wie er bei den "Roten" gerufen wird.

Vom Regionalliga-Spieler zum "Märchenstürmer"

Der 1,95 Meter große Angreifer war 2018 vom damaligen Regionalligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder zu 96 gewechselt. Eigentlich war er für Hannovers U23 eingeplant gewesen. Aber nur zwei Monate nach seinem Transfer wurde Weydandt zu den Profis befördert. Gleich bei seinem Bundesliga-Debüt erzielte er als "Joker" gegen Werder Bremen einen Treffer. Aufgrund seines kometenhaften Aufstiegs taufte der Boulevard ihn daraufhin "Märchenstürmer".

Weydandt wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit anderen Clubs in Verbindung gebracht. Nun steht fest, dass 96 sein einziger Proficlub bleiben wird. Für die "Roten" bestritt er bisher 144 Pflichtspiele, in denen ihm 27 Tore gelangen.

