DFB-Team: Mit Werder Bremens Füllkrug zur WM in Katar Stand: 10.11.2022 12:09 Uhr Niclas Füllkrug fährt zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar. Bundestrainer Hansi Flick berief den 29-Jährigen am Donnerstag als einzigen Nordprofi in seinen 26er-Kader für das in wenigen Tagen beginnende Turnier.

Werder Bremens Stürmer, der in der laufenden Saison mit zehn Treffern hinter Leipzigs Christopher Nkunku (zwölf) bester Deutscher in der Bundesliga-Torschützenliste ist, hat noch kein A-Länderspiel absolviert. Für eine DFB-Auswahl lief Füllkrug zuletzt vor acht Jahren auf - für die U20 kam er in neun Partien auf drei Tore.

"Er hat einfach das Momentum auf seiner Seite." Bundestrainer Hansi Flick über Niclas Füllkrug

Flick hob vor allem die Mannschaftsdienlichkeit des Bremer Angreifers hervor: "Er ist einer, der der Mannschaft das Vertrauen schenkt, dass immer noch was geht." Nicht von ungefähr habe Werder in dieser Saison schon viele Spiele in der Schlussphase für sich entscheiden können. Zudem werde sich der 29-Jährige mit seiner Rolle beim Turnier "identifizieren - egal wie sie letztlich ausfallen wird".

Füllkrugs Debüt im Oman?

Der DFB-Tross kommt unmittelbar nach den letzten Ligaspielen am Sonntag in Frankfurt zusammen. Einen Tag später fliegt Flick mit dem WM-Team zunächst in den Oman, wo am kommenden Mittwoch noch ein Testspiel gegen den dortigen Gastgeber stattfindet. Dann dürfte Füllkrug sein A-Länderspiel-Debüt geben.

Einen Tag später geht es weiter nach Katar ins WM-Quartier ganz im Norden des Landes. Erster deutscher Gegner beim Turnier im Wüstenemirat (20. November bis 18. Dezember) ist am 23. November Japan. Weiter geht es in der Vorrundengruppe E für die Flick-Elf am 27.11. gegen Spanien und am 1. Dezember gegen Costa Rica.

Keine Kaderplätze für Wolfsburg-Trio

Gute Aussichten auf einen Kaderplatz hätte wohl Lukas Nmecha gehabt. Doch der WM-Traum des Stürmers vom VfL Wolfsburg platzte bereits am MIttwoch: Der 23-Jährige erlitt im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund (2:0) eine Knieverletzung.

Nmechas Teamkollegen Maximilian Arnold und Ridle Baku hofften bis zuletzt auf eine Nominierung, wurden aber von Flick nicht berücksichtigt.

Das deutsche WM-Aufgebot:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München)

