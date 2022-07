DFB-Pokal: VfL Wolfsburg glanzlos eine Runde weiter Stand: 30.07.2022 20:00 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat ohne Glanz die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Niedersachsen gewannen am Samstagabend dank eines späten Treffers von Omar Marmoush mit 1:0 (0:0) beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena.

von Christian Görtzen

Es hatte schon stark danach ausgesehen, als ob die Wolfsburger noch eine Zusatzschicht würden ableisten müssen. Dann aber war der ägyptische Angreifer zur Stelle und köpfte die Kugel in der Nachspielzeit ins Netz. Damit ist für die Niedersachsen die Spielzeit im DFB-Pokal schon jetzt erfolgreicher als in der Vorsaison. Vor Jahresfrist schieden sie aufgrund eines Wechselfehlers des damaligen Trainers Mark van Bommel in der Partie bei Preußen Münster nachträglich nach einem Urteil des DFB-Bundesgerichts aus. Für Niko Kovac war es somit ein erfolgreiches Pflichtspieldebüt als Coach des VfL Wolfsburg.

"Wölfe" noch ohne Durchschlagskraft

Der 50-Jährige hatte für die Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld auf zwei Stammkräfte verzichtet. Der neue Kapitän Maximilian Arnold musste aufgrund von Rückenproblemen passen, Max Kruse fehlte angeschlagen. Die Niedersachsen waren zwar in der ersten Hälfte das überlegene Team, richtig zwingend aber wiederum auch nicht. Über drei ganz ordentliche Gelegenheiten - durch Jonas Wind (8.) sowie Omar Marmoush nach Doppelpass mit Wind (32.) und Sebastiaan Bornauw (45.) - kamen sie nicht hinaus. Jena hielt gut dagegen und hätte in der 43. Minute durch Pasqual Verkamp die Führung erzielen können. So ging es aber mit dem 0:0 in die Kabinen.

Wind und Kaminski lassen Top-Chancen aus

Nach Wiederbeginn stieg der Unterhaltungswert der Partie rapide an. Den ersten Beitrag dazu lieferten die Norddeutschen: Nach guter Vorarbeit von Ridle Baku schoss Wind den Ball aus acht Metern an die Unterkante der Latte, von dort sprang die Kugel einen halben Meter vor die Torlinie (48.). Wenig später blockte Bournauw noch so gerade eben einen Schuss des Jenaers Justin Schau (50.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen im DFB-Pokal der Saison 2022/2023 im Überblick. mehr

In der Folgezeit waren sogar der Viertligist dem ersten Tor des Abends näher. VfL-Torhüter Koen Casteels musste vor dem einköpfbereiten René Lange retten (59.). Auf der anderen Seite vergab der erst kurz zuvor eingewechselte Jakub Kaminski eine Top-Chance. Er platzierte seinen Kopfball nicht, sodass Jenas Keeper Kevin Kunz parierte (66.).

Marmoush entscheidet in der Nachspielzeit die Partie

Die Jenaer Fans stimmten bald höhnische Gesänge in Richtung des Favoriten an: "Erste Liga - keiner weiß warum!" Doch die "Wölfe" gaben wenig später die Antwort darauf: In der Nachspielzeit trat Josip Brekalo den Ball per Freistoß in die Strafraummitte, und dort war Marmoush zur Stelle und köpfte ein - eine Punktlandung für die Niedersachsen.

1.Spieltag, 30.07.2022 18:01 Uhr FC CZ Jena 0 VfL Wolfsburg 1 Tore: 0: 1 Marmoush (90. +1)

FC CZ Jena: Kunz - Halili, Strietzel (77. Hehne), Hoppe, Lange - Schau (85. Petermann), Lämmel, Muiomo, Krauß - Dahlke (85. Grimm), Verkamp (68. Itoi)

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix (65. Guilavogui), Bornauw, van de Ven - Wimmer, Svanberg (79. Franjic) - L. Waldschmidt (46. Brekalo), Wind (65. J. Kaminski), Marmoush - L. Nmecha

Zuschauer: 6100



Weitere Daten zum Spiel Kunz - Halili, Strietzel (77. Hehne), Hoppe, Lange - Schau (85. Petermann), Lämmel, Muiomo, Krauß - Dahlke (85. Grimm), Verkamp (68. Itoi)Casteels - Baku, Lacroix (65. Guilavogui), Bornauw, van de Ven - Wimmer, Svanberg (79. Franjic) - L. Waldschmidt (46. Brekalo), Wind (65. J. Kaminski), Marmoush - L. Nmecha6100

Weitere Informationen Teamcheck VfL Wolfsburg: Hohe Ansprüche an Kovac und Co Nach der ernüchternden vergangenen Saison mit zwei Trainern und dem knappen Klassenerhalt stehen Coach Niko Kovac und sein Team unter Druck. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal VfL Wolfsburg