DFB-Pokal: HSV quält sich in die zweite Runde Stand: 30.07.2022 18:51 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist in der ersten Runde des DFB-Pokals knapp an einer herben Enttäuschung vorbeigeschrammt. Bis zur 83. Minute lagen die Hansestädter beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth zurück. Letztlich siegte der HSV nach Verlängerung mit 3:1 (0:1, 1:1, 2:1).

von Christian Görtzen

Als um 18:03 Uhr der Schlusspfiff ertönte, war in den Reihen des HSV und in dessen Fanblock Durchpusten angesagt. Noch einmal gut gegangen, ließ sich aus Sicht der Norddeutschen sagen. Lange hatte es so ausgesehen, als würde der Halbfinalist der Vorsaison schon in Runde eins des DFB-Pokals scheitern und die Chance auf wichtige Einnahmen verspielen. Dank der Tore von Ransford-Yeboah Königsdörffer (83., 111.) und Kapitän Sebastian Schonlau (97.) sind es für das Erreichen der zweiten Runde schon einmal 418.494 Euro - mit Option auf mehr.

"Das Weiterkommen ist das Wichtigste, aber das war hart erkämpft. Wir können mit dem Auftritt in der ersten Hälfte nicht zufrieden sein, auch wenn wir danach deutlich besser waren", sagte HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes.

HSV kassiert 0:1 und fast das 0:2

Nach der Minute für den Klimaschutz im Rahmen einer DFB-Aktion gedachten die 14.700 Zuschauer im ausverkauften Hans-Walter-Wild-Stadion des größten HSV-Spielers aller Zeiten - Uwe Seeler. Der DFB-Ehrenspielführer war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 85 Jahren verstorben, die offizielle Trauerfeier findet am 10. August im Volksparkstadion statt. In Bayreuth gab es reichlich Applaus für Seeler, und aus dem Fanblock des Hamburger SV waren lautstark die "Uwe"-Rufe zu hören.

Nach ansprechendem Beginn der Hamburger wurde Bayreuth nach einer knappen Viertelstunde mutiger, ein Schuss von Benedikt Kirsch konnten die Hanseaten noch blocken (14.). Zwei Minuten später aber hallte ein kollektiver Aufschrei der Begeisterung durch das Oval. Luke Hemmerich hatte einen Freistoß aus 20 Metern flach aufs Tor geschossen, Filip Bilbija fälschte den Ball noch ab, und so war dieser für Heuer Fernandes nicht zu erreichen - der Außenseiter führte.

Und beinahe hätte es aus Sicht des Favoriten bald darauf sogar 0:2 geheißen. Alexander Nollenberger hatte die Kugel schon am aus dem Tor geeilten Heuer Fernandes vorbeigespitzelt, sein Schuss aus spitzem Winkel wurde aber noch geblockt.

Offensiv taten sich die Gäste sehr schwer. Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang hatte Moritz Heyer, der aus kurzer Distanz mit einem Volleyschuss am Bayreuther Torhüter Sebastian Kolbe scheiterte (38.). Auf der Gegenseite verhinderte Heuer Fernandes einen höheren Rückstand, als er einen Kopfball von Nollenberger über die Latte lenkte (44.). Letztlich war der HSV mit dem 0:1 zur Pause gut bedient.

Königsdörffer rettet HSV in die Verlängerung

Dann aber war sie da, die Riesenchance zum Ausgleich: Nach einem Patzer der Bayreuther und Flanke von Robert Glatzel köpfte Königsdörffer den Ball aus fünf Metern an die Latte (59.), Glatzel scheiterte dazu Sekunden später an Kolbe. Hamburg war jetzt ganz nah dran am Ausgleich. Der Favorit musste aber bis zur 83. Minute warten, bis es - dank zweier Joker - so weit war: Nach Querpass von Maximilian Rohr erzielte der ebenfalls eingewechselte Königsdörffer aus zwei Metern Entfernung das verdiente 1:1. Damit ging es in die Verlängerung.

Schonlau schießt Hamburg in Führung

Hamburg begann in dieser stark. Glatzel (91.) und Sony Kittel (92.) scheiterten beide an Kolbe. Bayreuth baute nach starken absolvierten 90 Minuten nun merklich ab, der HSV war eindeutig bestimmend. Und was sich andeutete, wurde in der 97. Minute Realität: Der Favorit ging in Führung. Nachdem der Ball durch den Bayreuther Strafraum geflippert war, erzielte Schonlau mit einem Flachschuss das 2:1.

Kittel hatte im zweiten Durchgang der Verlängerung weitere gute Chancen, ließ diese aber aus. Königsdörffer machte mit dem 3:1 (111.) alles klar. Der Bayreuther Alexander Groiß sah noch die Gelb-Rote Karte (113.).

1.Spieltag, 30.07.2022 15:31 Uhr Bayreuth 1 Hamburger SV 3 Tore: 1 :0 Hemmerich (16.) 1: 1 Königsdörffer (83.) 1: 2 Schonlau (97.) 1: 3 Königsdörffer (111.)

Bayreuth: Kolbe - Hemmerich, F. Weber, E. Schwarz, Lippert - Groiß, Kirsch (100. Ziereis), Andermatt (71. Zejnullahu) - Nollenberger (70. Maderer), Heinrich (96. Götz) - Steininger (70. Stockinger)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer (77. Opoku), Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis (70. Rohr), Benes (46. Heil / 115. David) - Bilbija (46. Königsdörffer), Glatzel, Kittel

Zuschauer: 14700 (ausverkauft)



