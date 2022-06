Corona und Verletzungen: Holstein Kiel fehlen 14 Profis Stand: 20.06.2022 19:21 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist erst seit einer Woche wieder im Training, hat aber mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. Acht Profis fehlen wegen einer Corona-Infektion.

Acht Akteure seien derzeit an Covid-19 erkrankt, teilte der Verein am Montag mit. Zudem gilt Julian Korb als Verdachtsfall. Außerdem fehlen bei den "Störchen" aktuell Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Aleksandar Ignjovski (Knieverletzung), Mikkel Kirkeskov (muskuläre Probleme), Timon Weiner (Hüftbeschwerden) und Marvin Schulz (Sonderurlaub) auf dem Trainingsplatz. Damit stehen Coach Marcel Rapp zurzeit 14 Profis nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen Holstein Kiel: "Störche" starten mit Arp, der bleiben soll Der Fußball-Zweitligist aus Schleswig-Holstein würde Leihstürmer Fiete Arp vom FC Bayern München gerne behalten. Joshua Mees verlässt die "Störche" derweil. mehr

Testspiel gegen St. Pauli steht an

Die Mannschaft empfängt am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit) den Ligarivalen FC St. Pauli zum Testspiel und reist tags darauf bis zum 3. Juli ins Trainingslager nach Zell am See in Österreich. Bis dahin hofft Rapp auf die Rückkehr mehrerer Profis.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 20.06.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga