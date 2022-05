Corona und Verletzungen: 18 Profis fehlen beim St.-Pauli-Training

Stand: 02.05.2022 17:55 Uhr

Der von einem großen Corona-Ausbruch betroffene Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist mit einem Rumpfteam in die Trainingswoche gestartet. Lediglich elf Spieler des Profi-Kaders nahmen an der Übungseinheit am Montag teil.