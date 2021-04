Corona bei Sandhausen und Karlsruhe: HSV droht Terminhatz Stand: 07.04.2021 13:39 Uhr Dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV droht in der entscheidenden Phase im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg eine Terminhatz. Wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Gegnern müssen die Spiele in Sandhausen und gegen Karlsruhe verlegt werden.

Sowohl der Karlsruher SC als auch der SV Sandhausen mussten sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die beiden Mannschaften wären nach der Partie am Freitagabend gegen Darmstadt 98 (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) die kommenden Gegner des HSV gewesen: In Sandhausen hätten die Hamburger eine Woche später, (16. April) antreten sollen, das Heimspiel gegen den KSC war für den 20. April angesetzt.

Englische Wochen im Saisonfinale

Beide Spiele würden in die Quarantäne-Zeiträume der betroffenen Teams fallen, sind von der Deutschen Fußball Liga (DFL) aber noch nicht abgesetzt worden. Neue Termine stehen noch nicht fest. Viel Spielraum hat die DFL nicht, weil es auch kaum "Schiebemasse" gibt. Die letzten beiden Spieltage einer Saison finden normalerweise stets komplett an einem Tag statt, um keine Teams zu benachteiligen.

Hamburgs Aufstiegs-Konkurrent Holstein Kiel muss in den kommenden Wochen ebenfalls eine Terminhatz bewältigen: Die "Störche" haben von ihrem Mammutprogamm (acht Spiele binnen 28 Tagen) bislang zwei Partien absolviert - und beide verloren.

