Corona-Tests negativ - Werder gegen Hoffenheim findet statt Stand: 23.10.2020 17:16 Uhr Aufatmen nach dem Corona-Fall bei Werder Bremen: Die Testreihe am Freitag hat nur negative Ergebnisse gebracht - die Mannschaft bereitet sich auf das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim vor.

Der Bundesligist teilte am Nachmittag mit, dass das Team in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt sei. Die Einheit fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Weserstadion statt. Die Zeit ist knapp - am Sonntag (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) empfangen die Hanseaten die Mannschaft aus dem Kraichgau. "Die Spieler sind gerade auf dem Trainingsgelände. Das Spiel ist nicht gefährdet", sagte Sportchef Frank Baumann bei einer Online-Pressekonferenz. "Trotzdem haben wir alle mitbekommen, dass die Einschläge in den letzten Tagen immer näher gekommen sind."

Weitere Informationen Immer mehr Fälle und Absagen: Der Sport in der Corona-Falle Der deutsche Profisport ist von der sich verschärfenden Pandemie schwer gezeichnet. Ein Terminchaos droht, vielleicht sogar der Stillstand. mehr

Nach einem positiven Corona-Test bei Felix Agu, dessen Namen Baumann am Freitag bekannt gegeben hat, hatte Werder vorsorglich die komplette Mannschaft, Trainer und Betreuer für einen Tag nach Hause geschickt. Das Gesundheitsamt verhängte für den Profi, seinen Mitspieler Tahith Chong und ein Mitglied des Funktionsteams eine 14-tägige Quarantäne. Diese hätte auch den übrigen Bremern gedroht, wenn es nun weitere positive Befunde gegeben hätte. Am Sonnabend soll es eine weitere Testreihe geben, damit "sich die Mannschaft mit einem guten Gefühl aufs Spiel vorbereiten kann".

Werder-Profis künftig nur noch in Einzelzimmern

Als erste Konsequenz aus dem aktuellen Corona-Fall sollen die Werder-Profis bei Bundesliga-Spielen künftig nur noch in Einzelzimmern untergebracht werden. Diese Praxis galt auch schon im Endspurt der vergangenen Saison, aus Kostengründen war Werder jedoch seit Sommer wieder auf Doppelzimmer umgestiegen. Das führte jetzt dazu, dass neben dem positiv getesteten Agu ("Er hat leichte Symptome") trotz negativem Test auch Chong als "Kontaktperson der Kategorie 1" in häusliche Quarantäne musste. Er hatte sich das Zimmer mit dem Infizierten geteilt.

Baumann erklärte am Freitag: "Bei uns herrscht der Grundsatz, dass wir kein Risiko auf Kosten unserer Spieler eingehen werden und alles dafür tun, dass sie möglichst gesund bleiben oder wieder gesund werden."

Weitere Informationen VfL Wolfsburg: Brekalo fällt nach Corona-Test aus Der Offensivspieler aus Kroatien wurde positiv auf das Virus getestet und hat sich in häusliche Quarantäne begeben. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.10.2020 | 11:25 Uhr