Nur 500 Fans in Niedersachsen - HSV plant mit 4.000

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg, Zweitligist Hannover 96 und Drittligist SV Meppen haben in der Hoffnung auf die schnelle Rückkehr ihrer Fans in die Stadien einen Dämpfer hinnehmen müssen. In Niedersachsen gilt der Beschluss von Bund und Ländern zur Auslastung von 20 Prozent aller Stadien und Hallen erst ab dem 26. September. "Es soll dann auch klappen", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Begründet wird dieser Schritt mit einer notwendigen Überprüfung der Hygienekonzepte. Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück, die auswärts starten, könnten dann am kommenden Wochenende wieder vor deutlich mehr Fans spielen.

"Dass das jetzt bis zum kommenden Wochenende nicht umsetzbar ist, ist für unsere Fans sehr schade", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Meeske. 96-Boss Martin Kind erklärte: "Wir hätten natürlich sehr gern schon gegen Karlsruhe vor mehr als 500 Zuschauern gespielt und waren für diesen Fall vorbereitet, respektieren aber die Entscheidung der Politik. Wir werden die neue 20-Prozent-Regelung im Derby gegen Braunschweig umsetzen und freuen uns dort auf die Unterstützung von 9.800 Zuschauern."

HSV plant mit 4.000 Zuschauer im Stadion

In den übrigen Nord-Bundesländern sieht die Lage anders aus. Besonders akribisch arbeitet der HSV daran, die Voraussetzungen für die teilweise Fan-Rückkehr zu erfüllen. Schon am Freitag (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) steht der Zweitliga-Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf an. Doch die Stadt hat die aktuell geltende Corona-Verordnung noch nicht angepasst. Danach wären statt der 11.400 nur 1.000 Zuschauer erlaubt. "Wir neigen nicht dazu, Schnellschüsse zu machen, um an die Grenze der Abmachung zu kommen. Es werden mit Sicherheit 1.000 Zuschauer, und wir hoffen, dass er mehr werden", sagte Finanzvorstand Frank Wettstein. Weil der Eintrittskartenverkauf noch zu organisieren ist und das Gesundheitsamt auch noch das Hygienekonzept abnehmen muss, planen die Hanseaten nach NDR Informationen zunächst mit 4.000 Fans im Stadion. Der FC St. Pauli spielt an diesem Wochenende auswärts.

Sogar 25 Prozent in SH erlaubt

Luxuriös ist die Ausgangslage für Holstein Kiel und den VfB Lübeck. Die Landesregierung Schleswig-Holsteins ist aus dem gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern ausgeschert und hat sogar schon 25 Prozent Auslastung der Stadionkapazität erlaubt. Drittligist Lübeck plant beim Duell der Aufsteiger gegen den 1. FC Saarbrücken am Sonnabend (14 Uhr) nach eigener Mitteilung mit 1.860 Zuschauern. Im Kieler Holstein-Stadion sind nach der 25-Prozent-Regel bis zu 3.758 Fans möglich. "Die Planungen laufen", sagte ein Sprecher des Clubs.

Am meisten Zuschauer bei Werder und Hansa

Werder Bremen und Hansa Rostock haben schon länger Klarheit. Der Bundesligist hatte bereits in der vergangenen Woche die Freigabe für bis zu 8.500 Zuschauer erhalten. Beim ersten Heimspiel der Saison, am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC, dürfte damit schon wieder richtig Stimmung im Weserstadion aufkommen.

Beim Drittligisten in Rostock hat im DFB-Pokal (0:1 gegen den VfB Stuttgart) sogar schon ein "Probelauf" stattgefunden. Die 7.500 Fans sorgten für Gänsehaut-Atmosphäre - auch bei den Gästen. Allerdings wurde dabei auch deutlich, wie schmal der Grat ist, auf dem die Proficlubs unterwegs sind. Weil in der Südkurve die Abstandsregeln reihenweise nicht eingehalten worden sind, müssen die Fans dort künftig Mund- und Nasenschutz tragen.

Überblick über mögliche Zuschauerzahlen bei den Spielen Zeit/Liga Partie Fans Fr., 18.30 Uhr/2. Liga HSV - Düsseldorf 4.000 Sa., 13 Uhr/2. Liga Hannover 96 - Karlsruher SC 500 Sa., 14 Uhr/3. Liga Hansa Rostock - MSV Duisburg 7.500 Sa., 14 Uhr/3. Liga SV Meppen - 1860 München 500 Sa., 14 Uhr/3. Liga VfB Lübeck - 1. FC Saarbrücken 1.860 Sa., 15.30 Uhr/1. Liga Werder Bremen - Hertha BSC 8.500 So., 13.30 Uhr/2.Liga 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig 3.000 So., 13.30 Uhr/2.Liga SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück 3.325 So., 13.30 Uhr/2.Liga Holstein Kiel - SC Paderborn 3.000 So., 18 Uhr/1. Liga VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 500 Mo., 20.30 Uhr/2. Liga VfL Bochum - FC St. Pauli 5.000

