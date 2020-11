Stand: 27.11.2020 18:25 Uhr Corona-Fall beim VfB - Lübecks Duell mit Mannheim fällt aus

Das für Sonnabend angesetzte Spiel des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck gegen Waldhof Mannheim fällt Corona-bedingt aus. Wie der Aufsteiger am Freitagabend mitteilte, hat das zuständige Gesundheitsamt für die komplette Mannschaft eine häusliche Quarantäne angeordnet, nachdem zuvor ein Spieler positiv auf das Virus getestet worden war. Es ist der zweite Corona-Fall beim schleswig-holsteinischen Traditionsclub binnen vier Tagen.

Am vergangenen Dienstag hatte es einen Positiv-Test bei einem Mitglied des Trainer-Teams gegeben. Chefcoach Rolf Landerl und seine Assistenten befinden sich seitdem in Quarantäne.

VfB-Arzt Staden: "Die Gesundheit steht über allem"

"Die Absage ist aus unserer Sicht die richtige Entscheidung. Die Gesundheit steht über allem, und bei zwei Fällen innerhalb so kurzer Zeit ist Vorsicht geboten. Wir werden in den kommenden Tagen in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsämtern entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann", erklärte Dr. Bernd Staden, Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter des VfB.

Die Entscheidung, wann ein Wiedereinstieg ins Training möglich ist, werde nicht vor Mitte kommender Woche fallen, hieß es in der Mitteilung der Lübecker.

Wann die Partie gegen Mannheim nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

