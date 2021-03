Corona-Fälle bei Regensburg - Pokal-Spiel gegen Werder vor Absage Stand: 01.03.2021 12:13 Uhr Dem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen am Dienstag (18.30 Uhr) droht die Absage. Beim Fußball-Zweitligisten aus der Oberpfalz sind weitere Corona-Fälle aufgetreten.

Dies berichtete Geschäftsführer Christian Keller bei der Pressekonferenz am Montag. Keller sprach von "einigen" Fällen und sagte, der Verein rechne damit, dass sich die gesamte Mannschaft und das Betreuerteam nun in Quarantäne begeben müssten. Regensburg rechne mit einer Verlegung der Partie. Vom Gesundheitsamt in Regensburg gab es zunächst keine offizielle Mitteilung dazu.

Werder geht ebenfalls von einer Absage aus. "Laut Jahn Regensburg wird sich die Mannschaft des Zweitligisten sowie der gesamte Trainer- und Betreuerstab aller Voraussicht nach in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssen, wie ihnen das Gesundheitsamt bereits mündlich mitgeteilt hat", hieß es am Montag auf der Werder-Website. Eine finale Bestätigung vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) stehe noch aus.

Jahn-Trainer schon seit Freitag in Isolation

Bereits am Freitag war Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er musste sich daraufhin in Isolation begeben und verpasste das Zweitligaspiel am selben Abend gegen Paderborn (1:0).

Auch Osnabrück-Heimspiel auf der Kippe

Die Regensburger rechnen auch damit, dass die nächsten beiden Ligapartien beim VfL Osnabrück am 7. März und zu Hause gegen die SpVgg Greuther Fürth am 13. März nicht wie ursprünglich angesetzt stattfinden können.

Werder ist bereits mit einem Spiel in Verzug. Das Bundesliga-Spiel in Bielefeld, das Anfang Februar wegen des Wintereinbruchs abgesagt worden war, soll am 10. März (18.30 Uhr) nachgeholt werden.

