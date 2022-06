Bundesliga: Wolfsburg empfängt Werder zum Saisonauftakt Stand: 17.06.2022 12:10 Uhr Schöner hätte es aus Nordsicht kaum kommen können. Zum Start in die neue Bundesliga-Saison reist Aufsteiger Werder Bremen am ersten Spieltag knapp 200 km südöstlich zum VfL Wolfsburg.

Das Team von Neu-Trainer Niko Kovac dürfte sich zu seinem Saisonauftakt am 6. oder 7. August auf den Besuch aus Bremen freuen, schließlich konnten die Niedersachen die vergangenen drei Duelle für sich entscheiden. Bereits eine Woche später geht es für die Wolfsburger zum Rekordmeister nach München. Werder Bremen empfängt im ersten Heimspiel am zweiten Spieltag den in der vergangenen Saison knapp dem Abstieg entronnenen VfB Stuttgart.

Berliner Gegner am letzten Spieltag

Sowohl der VfL Wolfsburg als auch Werder Bremen bekommen es am letzten Spieltag mit einem Team aus der Hauptstadt zu tun. Am 27. Mai 2023 empfangen die Niedersachsen Hertha BSC. Die Bremer reisen an die Alte Försterei zu Union Berlin.

Die wichtigsten Eckdaten der Saison 2022/2023: DFB-Pokal, 1. Runde: 29.07.–01.08.2022

Supercup: 30.7.2022

Bundesliga, 1. Spieltag: 05.–07.08.2022

Letzter Spieltag der Bundesliga 2022: 11.–13.11.2022

Winterpause: 14.11.2022 bis 19.01.2023

Fußball-Weltmeisterschaft: 21.11.–18.12.2022

Bundesliga, 34. Spieltag: 27.05.2023

DFB-Pokal, Finale: 03.06.2023

Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt und Meister FC Bayern München eröffnen die 60. Saison der Fußball-Bundesliga. Die erste Partie der Spielzeit 2022/2023, die durch die WM in Katar für zwei Monate unterbrochen wird, findet am 5. August in Frankfurt statt.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.06.2022 | 12:17 Uhr