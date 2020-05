Stand: 29.05.2020 11:37 Uhr

Macht Wolfsburg den nächsten Schritt Richtung Europa?

Der VfL Wolfsburg ist wirklich gut aus der Corona-Pause gekommen. Zwei Siegen (2:1 gegen Augsburg, 4:1 gegen Leverkusen) steht eine Niederlage gegen Dortmund (0:2) gegenüber. Vor allem der Auftritt bei Bayer Leverkusen mit dem überragenden Spiellenker Maximilian Arnold und dem doppelten Torschützen Marin Pongracic nötigte der Konkurrenz Respekt ab. Nun kann der VfL zu Hause nachlegen. Am Sonnabend (15.30 Uhr / im Livecenter bei NDR.de) kommt in Eintracht Frankfurt aber ein angeschlagener Boxer in den Allerpark. Die Hessen haben nach dem Re-Start erst einen Punkt geholt. Und Wolfsburg gilt mit erst 18 Zählern nicht gerade als heimstarkes Team.

Nur Wasser nach Sieg und zu Arnolds Geburtstag

Trainer Oliver Glasner hofft, dass seine Mannschaft gegen die Eintracht nachlegt und die Pole-Position im Kampf um die Europa-League-Plätze behauptet. Eine Feier nach dem unverhofft deutlichen Sieg in Leverkusen am Dienstagabend genehmigte er jedenfalls nicht, auch keine kleine, angesichts der Tatsache, dass Arnold am Mittwoch seinen 26. Geburtstag feierte. "Im Flieger gibt es zwei Flaschen Wasser für jeden. Eine mit Gas und eine ohne. Da kann er sich aussuchen, welche er spendiert", sagte Glasner.

Drei Tage galt es, die gute Form zu konservieren. Gründe für eine Änderung der Startelf gibt es eigentlich nicht, wenngleich in Leverkusen sechs Stammspieler fehlten. Felix Klaus sitzt gegen Frankfurt Spiel zwei seiner Rotsperre ab.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 31.05.2020 | 23:05 Uhr