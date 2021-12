Mit Kohfeldt in die Krise: VfL Wolfsburg unterliegt VfB Stuttgart Stand: 11.12.2021 20:25 Uhr Langsam, aber sicher schlittert der VfL Wolfsburg in eine handfeste Krise. Gegen den VfB Stuttgart kassierten die Niedersachsen am Samstagabend mit 0:2 (0:1) ihre fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

von Florian Neuhauss

Alarmierend war nicht nur das nackte Ergebnis, vielmehr dürfte die Art und Weise Trainer Florian Kohfeldt, der so erfolgreich in seine Wolfsburger Tage gestartet war, die eine oder andere schlaflose Nacht bescheren. Ausgerechnet der VfL-Leihgabe Omar Marmoush war es zu verdanken, dass die "Wölfe" vor 5.000 Zuschauern nur zwei Gegentore kassierten. Der Ägypter lupfte einen Handelfmeter in der Schlussphase überheblich an die Latte. In der Tabelle rutschte Wolfsburger auf Rang zehn ab.

Wolfsburg mit Elan, aber ohne Zug zum Tor

Dabei war Kohfeldts Mannschaft zu Beginn der Partie anzumerken gewesen, dass sie nach dem Aus in der Champions League schnelle Wiedergutmachung leisten wollten. Sie war spielbestimmend, aber insgesamt nicht zielstrebig genug.

Wie es geht, machten die Schwaben vor, die zuletzt am 15. Mai auswärts gewonnen hatten. Marmoush leitete eine Hereingabe mit etwas Glück zum aufgerückten Konstantinos Mavropanos weiter, der den Ball aus 20 Metern in den Winkel hämmerte. Torhüter Koen Casteels war beim schon vierten Saisontreffer des Verteidigers machtlos (25.).

Die "Wölfe" brauchten einen Freistoß, um erstmals wirklich gefährlich zu werden. Der Schuss von Maximilian Arnold aus 17 Metern kam aber genau auf Florian Müller im VfB-Tor (28.).

Wechsel von Kohfeldt verpuffen

Mit Wout Weghorst, Lukas Nmecha, Luca Waldschmidt und Renato Steffen war Wolfsburg auf dem Papier durchaus offensiv ausgerichtet. Das Problem: Ein Zusammenspiel fand kaum einmal statt, Torchancen blieben auch in der zweiten Spielhälfte Mangelware.

Doch nicht nur das, die VfL-Abwehr machte es den Gästen weiter viel zu einfach. Nach einem unnötigen Ballverlust im Spielaufbau liefen die Niedersachsen einem Konter hinterher - Philipp Förster traf in der 64. Minute zum 2:0 für Stuttgart.

Kohfeldt, der zuvor bereits zweimal verletzungsbedingt zum Handeln gezwungen gewesen war, reagierte mit einem Dreifachwechsel (66.). Das einzig Positive aus Wolfsburger Sicht war allerdings der verschossene Elfmeter von Marmoush, nachdem Arnold den Ball im Strafraum an den ausgestreckten Arm bekommen hatte (80.). Eine Reaktion der "Wölfe" blieb aus, auch die fünfminütige Nachspielzeit verstrich ohne nennenswerte Chance der Hausherren.

15.Spieltag, 11.12.2021 18:30 Uhr VfL Wolfsburg 0 VfB Stuttgart 2 Tore: 0: 1 Mavropanos (25.) 0: 2 Förster (63.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu (67. Baku), Lacroix, Bornauw, Paulo Otavio (52. Roussillon) - Vranckx (21. Guilavogui), Arnold - Steffen (66. Lukebakio), L. Waldschmidt (66. F. Nmecha) - L. Nmecha, Weghorst

VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor - Massimo (26. Stenzel), W. Endo, Mangala, T. Coulibaly (80. Führich) - Förster (74. Kempf) - Marmoush (80. Katompa Mvumpa)

Zuschauer: 5000



