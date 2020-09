Stand: 24.09.2020 13:06 Uhr

Werders Fritz: "Nicht kritikfähig? Völliger Blödsinn!"

Erstes Saisonspiel, erste Niederlage - und bei Werder Bremen brennt vor dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 am Sonnabend (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) offenbar schon wieder der Baum. Doch Clemens Fritz ist im NDR 2 Bundesligashow-Podcast der harschen Kritik nach der 1:4-Pleite gegen Hertha BSC entgegengetreten. "Es ist mir zu einfach zu sagen, wir bei Werder seien nicht kritikfähig. Das ist völliger Blödsinn", betonte der neue Leiter Scouting und Profifußball. "Es ist doch klar, dass wir uns hinterfragen und Dinge, die nicht so gut laufen auch ansprechen."

Heftige Kritik von Tim Wiese

Fritz' ehemaliger Mitspieler Tim Wiese, Ex-Kapitän und Nationaltorhüter, hatte zuvor in der "Sport Bild" gesagt: "Die Stimmung ist gleich wieder am Boden. Doch bei Werder haben sich alle lieb, es läuft alles so weiter wie bisher." Zudem kritisierte der 38-Jährige die Planung der Vorbereitung. Durch die sieben Siege in sieben Testspielen gegen deutlich schwächer eingeschätzte Gegner habe man "sich blenden lassen. Da hieß es: Läuft doch alles super."

Verständnis für Unmut der eigenen Fans

Für den Unmut der Fans, die das Team gegen Berlin ausgepfiffen hatten, äußerte Fritz Verständnis: "Wir haben unsere Fans in der vergangenen Saison wirklich extrem lange gequält. Deshalb war natürlich auch die Hoffnung extrem groß. So ein Spiel mit dem Ergebnis zu sehen, war dann für alle ernüchternd."

Anders sieht er die Rolle der Medien rund um Werder: "Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass im Presse-Umfeld nur darauf gewartet wurde, dass der Auftakt schiefgeht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich sehe uns aber auch nicht auf einer Stufe mit Hertha BSC." Die Berliner haben dank ihres Großinvestors (Gesamtvolumen mehr als 370 Millionen Euro) ganz andere finanzielle Möglichkeiten.

"Nicht mehr von vergangener Saison leiten lassen"

Allerdings ist Fritz als langjährigem Fußball-Profi natürlich klar, dass es die Spieler gegen Schalke auch einfach besser machen müssen: "Wir wissen, dass wir gegen Hertha einige Fehler gemacht haben. Die Mannschaft muss aber an sich glauben. Wir wollen mutig und mit Leidenschaft spielen." Nicht in Schönheit sterben, vielmehr komme es auf den Erfolg an. "Das kann auch mal ein bisschen dreckiger sein." Die Spieler sollen ihren Rhythmus finden und so möglichst schnell in einen "kleinen Flow kommen. Wir dürfen uns nicht mehr von der vergangenen Saison leiten lassen. Wir müssen positiv nach vorne schauen."

