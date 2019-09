Stand: 19.09.2019 14:25 Uhr

Werder gegen Leipzig ohne Neun: Auch Osako fehlt

Das Verletzungspech beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nimmt immer dramatischere Ausmaße an. In Ludwig Augustinsson, Fin Bartels, Sebastian Langkamp, Kevin Möhwald, Niklas Moisander, Ömer Toprak, Milos Vejlkovic fielen ohnehin schon sieben Profis aus - nun ist auch Yuya Osako Teil des überfüllten Lazaretts. Der Japaner hatte am Mittwoch das Training abbrechen müssen, am Donnerstag folgte die Diagnose: Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel, sechs Wochen Pause.

"Es ist bei einer simplen Drehung passiert. Er wollte sich zum Ball bewegen und hat eine Stelle, die vorher nicht auffälig war, getroffen. Das hatte nichts mit einer Fehlbelastung zu tun", erklärte Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Neben den acht verletzten Profis muss Werder gegen den Tabellenführer auch den Gelb-Rot gesperrten Nuri Sahin ersetzen.

Kohfeldt über die Verletzten: "Kein Muster zu erkennen"

Kohfeldt kann sich die vielen Verletzten nicht erklären. "Wir suchen selbstverständlich nach Gründen. Wir arbeiten sehr selbstkritisch daran, aber müssen auch hier wieder sagen, dass sich kein Muster erkennen lässt", erklärte der Werder-Coach und ergänzte: "Wir haben mehrere medizinische Runden in der Woche, besprechen den gesundheitlichen Zustand jedes einzelnen Spielers, konsultieren externe Experten. Ich stelle mich komplett vor alle meine Mitarbeiter hier."

Abwehrspieler Michael Lang, erst seit wenigen Wochen in Bremen und daher noch mit der nötigen Außensicht, pflichtet seinem Trainer bei: "Mir ist nichts aufgefallen, bei dem ich mir an den Kopf fassen muss und mir denke, das ist ja komplett falsch", meinte Lang und erklärte: "Das liegt nicht an den Leuten hier, das muss Pech sein." Ganz wichtig sei es nun, "dass wir nie ein Gefühl bekommen dürfen, die ganze Welt ist jetzt gegen uns". Das Team müsse so auftreten wie bei Union Berlin (2:1): "Das war ein geiles Spiel."

Kohfeldt hat keine Zweifel, dass dies gelingt: "Die Jungs entwickeln von sich aus eine enorme Mentalität. Das finde ich sehr gut und ich freue mich darüber. Niemand sucht Ausreden." Auch Sportchef Frank Baumann bleibt optimistisch: "Trotz der Verletzungen sind wir nach wie vor zufrieden mit unserem Kader. Die Mannschaft nimmt die Situation überragend an und für uns gibt es keinen Grund, jetzt die Zielsetzung zu verändern."

Bargfrede und Rashica wieder im Kader

Und es gibt ja auch positive Nachrichten: Philipp Bargfrede und Milot Rashica haben ihre Blessuren auskuriert und zählen wieder zum Kader. Während Rashica wohl von Beginn an spielt, ist Kohfeldt bei Bargfrede noch zurückhaltend: "Auch wenn ich die Comeback-Qualitäten von 'Bargi' sehr zu schätzen weiß, werden wir vernünftig bleiben. Dass er eingewechselt werden kann, schließe ich nicht aus." Optimistisch zeigte sich der Werder-Coach bei Maximilian Eggestein, der wegen Rückenproblemen in Berlin gefehlt hatte. "Wenn 'Maxi' in den nächsten Tagen die Belastung verkraftet und richtig mittrainieren kann, dann ist er auch ein Kandidat für das Wochenende."

