Stand: 16.05.2019 13:38 Uhr

Werder: Für den Europa-Traum zum Siegen verdammt

Aufgeben? Ein Unwort bei Werder Bremen in den vergangenen Wochen. Trotz des schweren Restprogramms war der Glaube an die Qualifikation für die Europa League bei Trainer, Spielern und Verantwortlichen immer da. Nach dem hart erkämpften 1:0-Auswärtserfolg in Hoffenheim fällt am letzten Bundesliga-Spieltag die Entscheidung. Damit es mit der Qualifikation klappt, müssen die Grün-Weißen am Sonnabend gegen RB Leipzig (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass der VfL Wolfsburg (gegen Augsburg) und 1899 Hoffenheim (in Mainz) jeweils maximal einen Punkt holen.

Mögliche Aufstellung Werder Bremen





















Kohfeldt: "Wir wollen, aber müssen nicht"

Die Bremer sind abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenten. Trotzdem wolle man sich nur auf das eigene Spiel konzentrieren, sagte Abwehrchef Niklas Moisander vor der Partie gegen die Sachsen, die seit 15 Spielen nicht mehr verloren haben: "Es wird schwer genug, gegen Leipzig zu gewinnen und deshalb interessiert es uns während des Spiels nicht, wie es auf den anderen Plätzen steht." Trainer Florian Kohfeldt ergänzte: "Wir haben immer gesagt, dass wir wollen, aber nicht müssen. Die anderen haben konstant gepunktet, aber wir haben nie aufgegeben und wir haben es verdient."

Kruse-Einsatz fraglich - Zukunft bei Werder ungewiss

Bei der Mission Europapokal-Qualifikation steht Mittelfeldstratege Davy Klaassen nach seiner Gelbsperre wieder in der Startelf. Für Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie (Knieprobleme) ist die Saison dagegen definitiv beendet. Ein großes Fragezeichen steht nicht nur hinter dem Einsatz von Max Kruse (Oberschenkelprellung), sondern auch hinter seiner Zukunft bei Werder. Der Vertrag des Mannschaftskapitäns läuft zum Saisonende aus. Kruse pokert noch und liebäugelt mit einem Wechsel ins Ausland. "Wir brauchen Planungssicherheit. Es kann einen Zeitpunkt geben, zu dem wir dann sagen, dass es zu spät ist. Der aber ist noch nicht erreicht", so Manager Frank Baumann.

Pizarros letztes Spiel?

Auch für Publikums-Liebling Claudio Pizarro könnte die Partie gegen Leipzig die Letzte im Werder-Trikot sein. Der 40-Jährige Routinier will weitermachen, aber sein Vertrag läuft im Sommer aus. Ein Angebot von Bremen gibt es noch nicht. "Das Ende wird kommen. Für jetzt gilt aber: Ich fühle mich gut", sagte Pizarro in der vergangenen Woche. Sollte der 40-Jährige im letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig treffen und Werder damit in den Europapokal schießen, könnten dies entscheidenden Argumente für eine Vertragsverlängerung sein.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 18.05.2019 | 15:00 Uhr