Corona, Werder und die Geldsorgen: Anleihe soll Abhilfe schaffen Stand: 17.03.2021 13:45 Uhr Werder Bremen plagen in der Corona-Krise große Geldsorgen. Einen 20-Millionen-Euro-Kredit samt Landesbürgschaft hat der Fußball-Bundesligist schon in der Tasche. Das reicht aber nicht. Offenbar soll ein Anleihe-Modell weitere Millionen einbringen.

Dabei geht Werder einen anderen Weg als die im Profifußball "übliche" Fan-Anleihe. Nach übereinstimmenden Medienberichten möchte der Club eine Mittelstandsanleihe bei Versicherungen, Versorgungswerken oder Kapitalgesellschaften auf den Markt bringen, um dadurch die großen Einnahmeverluste zu kompensieren.

Filbry: Rund 40 Millionen Euro Einnahmeverluste

Dadurch erhoffen sich die Bremer, die sich zu diesem Thema derzeit nicht äußern möchten, offenbar Einnahmen von etwa 15 bis 20 Millionen Euro. Dass sich der Verein mit solchen Finanzierungsmodellen beschäftigt, hatte Geschäftsführer Klaus Filbry bereits im Februar bestätigt.

Den erwarteten Einnahmeverlust in der Zeit vom ersten Lockdown im vergangenen März bis zum Ende dieser Bundesliga-Saison hatte Filbry mit rund 40 Millionen Euro beziffert.

Baumann: "Situation bleibt herausfordernd"

"Die Situation bleibt herausfordernd", konstatierte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann, dem aufgrund der finanziell angespannten Lage in puncto Kaderplanung ein ganz enges Korsett angelegt ist. "Es ist klar, dass wir einen deutlichen Transferüberschuss erwirtschaften müssen", sagte Baumann im NDR Sportclub und stellte erneut klar, das kein Spieler unverkäuflich sei. Luxus können sich die Bremer nicht leisten. Gleichwohl sei es wichtig, "dass wir nicht zu viele Stammspieler verlieren".

Weiterer Gehaltsverzicht nötig?

Allerdings könnte laut Baumann auch ein weiterer Gehaltsverzicht noch einmal Thema in Bremen werden. Keine guten Voraussetzungen, um Leistungsträger zu einer Vertragsverlängerung an der Weser zu bewegen. Auch wenn Werder in dieser Serie keine allzu großen Abstiegssorgen mehr plagen.

Ex-Profi Baumann blickt trotzdem recht optimistisch in die Zukunft: "Wir werden wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammenhaben, damit wir auch in den nächsten Jahren stabil in der Bundesliga bleiben können."

