Werder Bremens Christian Groß: Später Aufstieg eines Unterschätzten Stand: 18.04.2022 09:45 Uhr Eigentlich wollte er seine Karriere ausklingen lassen. Doch dann wurde Christian Groß bei Werder Bremen doch noch zum Bundesliga-Profi - und zur festen Größe im Zitterspiel um die Rückkehr in die Erste Liga. Ein Zweitliga-Tor fehlt dem Spätstarter noch: "Gegen Schalke wäre nicht schlecht."

von Andreas Bellinger

Viel hat nicht gefehlt und Christian Groß hätte mit seinem ersten Zweitliga-Tor im Gepäck im NDR Sportclub auflaufen können. Womöglich wäre es sogar der Siegtreffer gegen den 1. FC Nürnberg gewesen. Doch sein Weitschuss zehn Minuten vor dem Ende zischte am Tor vorbei, und so blieb es beim 1:1 im Duell zweier Aufstiegsaspiranten, das nicht nur für Groß einen eher enttäuschenden Verlauf genommen hatte. "Ein Tor wäre natürlich toll gewesen; hoffentlich fällt demnächst mal einer rein", so der Abwehrchef, der eigentlich nicht so viel hält von hätte, wenn und aber.

Spitzenspiel bei Schalke steht an

Der 33-Jährige steht viel zu fest auf dem Boden der Realität, als dass er nicht wüsste, wie sehr die liegen gelassenen Punkte im noch vier Spiele dauernden Aufstiegsrennen schmerzen können. Werder ist Tabellenzweiter, zwei Punkte hinter Schalke, das am Sonnabend (13.30 Uhr, NDR Livecenter) in Gelsenkirchen nächster Gegner im nächsten Spitzenspiel ist. "Ich freue mich riesig auf das Spiel. Wäre doch schlimm, wenn es nur noch um die goldene Ananas ginge", sagt Groß.

"Wir sind nach wie vor in einer guten Position und haben alles in der eigenen Hand. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, dann werden wir unser Ziel erreichen." Christian Groß

Der Defensiv-Allrounder, den Werders Profifußball-Chef Clemens Fritz als "erheblich unterschätzten Spieler" bezeichnet, ist stolz auf das Erreichte: "Wenn ich an die Hinrunde denke und sehe, wo wir jetzt stehen, haben wir auch allen Grund dazu. Wir haben es in der Hand, müssen unsere Hausaufgaben machen. Dann werden wir unser Ziel erreichen."

Groß: Schalke ist noch kein Finale

Es klingt entspannt, Groß wirkt im Sportclub beinahe gelassen. "Natürlich rückt das Finale näher", so der gebürtige Bremer. "Aber es sind noch zwölf Punkte zu holen, von daher ist es noch kein Finale, was jetzt in Schalke auf uns zukommt." Man mag es ihm glauben, angesichts der Klarheit und Ruhe, die ihn auch auf den Platz auszeichnet. Dass er darüber hinaus lauf- und zweikampfstark ist und von jeher bereit, Verantwortung zu tragen, wusste schon Lothar Gans, sein früherer Sportdirektor und Förderer beim VfL Osnabrück.

Feste Größe - egal ob Sechser oder Abwehrchef

Wen wundert es da, dass Groß längst eine feste Größe in den Planungen von Ole Werner ist. Dass der Werder-Coach im selben Alter ist, spiele keine Rolle, betont Groß: "Überhaupt werden die Trainer doch heutzutage immer jünger. Mir ist relativ egal, ob der Trainer 33, 50 oder 60 Jahre alt ist. Ole macht einen sehr guten Eindruck auf mich, er ist eine sehr autoritäre Person, von daher ist es kein Problem."

VIDEO: Werder Bremen: Wieder ein Unentschieden (3 Min)

Auch Groß macht seine Sache gut - egal ob als Sechser oder wie gegen den "Club" als Vertreter des verletzten Abwehrchefs Ömer Toprak. Die spielerische und organisatorische Brillanz des ehemaligen türkischen Nationalspielers konnte er zwar nicht aufbieten, mitunter fehlte es an Abstimmung und Stabilität in der grün-weißen Abwehr. Aber die Zuverlässigkeit, mit der Groß den Part übernommen hat, nötigt Respekt ab.

"Grosso" wollte eigentlich aufs Altenteil

"Dass sich alles so entwickelt hat und ich jetzt sogar im Mannschaftsrat bin, ist natürlich eine schöne Sache", so der Vielgelobte, der bei seinem Wechsel an den Osterdeich nach vier Jahren in Osnabrück eigentlich gar nicht für die Bremer Bundesligaprofis vorgesehen war. In der zweiten Mannschaft der Hanseaten sollte und wollte er seine Karriere ausklingen lassen. Doch Werders lange Verletztenliste und der damalige Trainer Florian Kohfeldt hatten andere Pläne mit "Grosso".

Spät erfüllter Bundesliga-Traum eines Lückenbüßers

Als Lückenbüßer debütierte Groß am 11. August 2019 beim 6:1-Sieg der Grün-Weißen im Pokal gegen den Oberligisten SV Atlas Delmenhorst und stand dabei sogar in der Startelf. Der Traum von der Bundesliga, der für den U20-Nationalspieler (ein Einsatz) in drei Jahren beim Hamburger SV vergeblich geblieben war, erfüllte sich schließlich drei Wochen später gegen den FC Augsburg (3:2), als er in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. "Ich bin nicht der beste Spieler, hat er immer gesagt, aber für zwölf, dreizehn Kilometer bin ich allemal gut im Spiel", erinnert sich Osnabrücks Zeugwart Mario Richter im Sportclub grinsend an den Unermüdlichen.

Platzverweise als Reifeprozess

Schluss mit lustig ist allerdings, wenn der vielseitige Stratege auf dem Rasen zu Werke geht. Nicht nur, dass er zu Werders fleißigsten Kartensammlern zählt. Zuweilen nimmt er den bedingungslosen Einsatz allzu wörtlich. In der entscheidenden Phase des Abstiegskampfs 2021 zum Beispiel, als er mit einer Gelb-Roten Karte die 0:2-Niederlage gegen Augsburg einleitete, was Kohfeldt den Job kostete und Werder nach der folgenden Pleite gegen Mönchengladbach den Verbleib in der Bundesliga. Reichlich derb attackierte er vor Monaten im Hinrunden-Nordderby auch HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes und flog gleichfalls vom Platz. "Mein Spiel ist aggressiv", bekennt Groß. "Aber ich habe aus den Situationen gelernt."

Bremer Führungsspieler aus Versehen

Kampfstark, beharrlich, mit stoischer Ruhe und einem herausragenden Stellungsspiel gesegnet, tritt Groß nun besonnener auf. Auch die jungen Spieler suchen bisweilen den Rat des "Oldies", der spätestens nach dem Abstieg zur Säule einer der jüngsten Mannschaften der Zweiten Liga geworden ist. Aus dem Spätzünder, der sich selbst als "Anker der Balance" bezeichnet, ist - wenn man so will - aus Versehen ein Führungsspieler geworden. Der Aufstieg in die Bundesliga wäre für ihn eine späte Genugtuung. Fehlt nur noch ein Tor: "Wenn ich treffe, dann soll es ein besonderes Tor sein", sagt er. "Gegen Schalke wäre nicht schlecht."

