In der Ruhe liegt Werder Bremens Kraft

In seinen besten Zeiten haben den Bundesligisten Werder Bremen vor allem zwei Dinge ausgezeichnet: eine gute Transferpolitik und Ruhe. Zweiteres ist in einem immer überdrehteren Fußballgeschäft gar nicht so einfach zu bewahren und hängt stark von den handelnden Personen ab. In Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann sind bei den Bremern aber Menschen am Ruder, die diese Werder-Tugend wieder beherzigen. So lassen sich die beiden auch von der aktuellen Verletzungsmisere in der Defensive nicht zu Schnellschüssen hinreißen.

Veljkovic und Langkamp fallen aus

Der längerfristige Ausfall von Milos Veljkovic, der nach seiner Operation am gebrochenen Zeh die komplette Vorbereitung verpassen wird, und der Muskelfaserriss in der Wade von Sebastian Langkamp sorgen bei den Norddeutschen nicht für hektische Betriebsamkeit auf dem Transfermarkt. Das passt zur idyllischen Umgebung im Zillertal, wo sich die Bremer aktuell auf die Mitte August mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf beginnende Bundesligasaison vorbereiten.

Mit Moisander nur einen etablierten Innenverteidiger

Wenn Coach Kohfeldt seine Spieler derzeit im Trainingslager in Österreich auf den Platz schickt, ist nur ein etablierter Innenverteidiger dabei. Abwehrchef Niklas Moisander hat als Trainingspartner den 18 Jahre alten Julian Rieckmann und den zwei Jahre älteren Niklas Wiemann an seiner Seite - am Montag soll der im vergangenen Jahr ausgeliehene und nun vom FC Bayern München fest verpflichtete Marco Friedl dazukommen.

Kohfeldt: "Sehe eher keinen Handlungsbedarf"

Kohfeldt fordert trotzdem keine Verstärkung für das Abwehrzentrum. "Milos und Basti fallen ja nicht ein halbes Jahr lang aus", sagte der Coach, der schon weiter denkt: "Wenn man jetzt jemanden holt, dann nur jemanden, von dem wir die Fantasie haben, dass er auch spielt. Und dann haben wir im September einen zu viel." Er sehe eher keinen Handlungsbedarf, so Kohfeldt. "Auch wenn es unprofessionell wäre, es komplett auszuschließen."

Der Bremer Übungsleiter will seinen Kader nicht mit vielen Neuzugängen durcheinanderbringen. "Ich habe jetzt eine ganz große Gruppe von Spielern, die so zusammengeblieben ist und die über sehr viele Dinge schon Bescheid weiß. Darauf können wir gezielt aufbauen", sagte er.

Baumann: "Dürfen nicht die Nerven verlieren"

Während die Konkurrenz um die Europapokal-Plätze personell aufrüstet, ist Rückkehrer Niclas Füllkrug bisher die einzige wirklich neue Bremer Verstärkung. Mittelfelmann Marko Grujic hätte Werder gerne geholt, der 23 Jahre alte Serbe entschied sich jedoch für ein weiteres Jahr bei Hertha BSC. So geht die Suche weiter. "Wir versuchen, so schnell wie möglich Neuzugänge zu präsentieren, aber wir müssen geduldig sein und dürfen nicht die Nerven verlieren", so Baumann. "Am Ende ist die Qualität des Spielers wichtig und nicht, ob er zwei, drei Tage früher kommt." Gute Transferpolitik und Ruhe eben.

