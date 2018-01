Stand: 28.01.2018 08:00 Uhr

"Hollers" Handschrift - Mit Herz hinten dicht von Matthias Heidrich, NDR.de

Sieben Defensivakteure in der Startelf und eine Fünferkette in der Rückwärtsbewegung: Der von Bernd Hollerbach angekündigte Plan bei seinem Debüt als HSV-Trainer gegen RB Leipzig entpuppte sich als Beton-Taktik. Das mutete auf den ersten Blick etwas destruktiv an, aber das Ergebnis und auch der Spielverlauf gaben dem neuen Mann an der Seitenlinie des Bundesliga-Dinos am Ende Recht. Das 1:1 bei Champions-League-Anwärter geht als kleiner Achtungserfolg im Abstiegskampf durch. "Ich habe ein Team mit Herz und Leidenschaft gesehen. Der Punkt war wichtig, trotzdem haben wir noch viel Arbeit in den nächsten Wochen vor uns", sagte Hollerbach.

"Der Kopf ist das größte Arbeitsfeld"

Wo der ehemalige HSV-Profi vor allem ansetzen möchte, verriet er im NDR 2 Interview. "Das größte Arbeitsfeld ist im Kopf", sagte der 48-Jährige, der noch Steigerungspotenzial ausgemacht hat: "Man hat schon gesehen, dass die Mannschaft mehr kann." Für die Offensivleistung in Leipzig galt das nicht. Denn nach vorne präsentierten sich die Hamburger ebenso harmlos wie unter Vorgänger Markus Gisdol. Angesichts der von Hollerbach gewählten Taktik und Aufstellung war das allerdings auch nicht weiter verwunderlich.

Hollerbach: "Hannover wird auch nicht einfach" Sportclub - 28.01.2018 22:50 Uhr Bernd Hollerbach hat bei seinem Debüt als HSV-Trainer ein Remis in Leipzig geholt. Am Tag danach sprach der Coach über die Tabellensituation, mögliche Neuzugänge und den kommenden Gegner Hannover 96.







Laufen, Kratzen, Beißen à la Hollerbach

Der eine Nadelstich durch Filip Kostic saß. Ansonsten war die HSV-Elf, mit dem eigentlich schon fast verkauften Walace als Fixpunkt im Mittelfeld, aufs Verteidigen fixiert. Die typischen Hollerbach-Attribute hat das Team dabei bereits verinnerlicht. Die Statistik wies die Hamburger bei intensiven und schnellen Läufen, Sprints und auch in der Laufleistung insgesamt als Sieger im Vergleich zu Leipzig aus. Mehr Zweikämpfe gewannen die Hanseaten auch. Und da die Leipziger einen ihrer spielerisch uninspirierteren Tage erwischten, reichte das Hamburger Laufen, Kratzen, Beißen à la Hollerbach für einen Teilerfolg.

"Noch kein Grund, Juhu zu schreien"

Der Coach selbst hielt den Ball trotz allen Lobes für die Einstellung seines Teams flach: "Das ist noch kein Grund, Juhu zu schreien. Wir haben noch schwere Wochen vor uns." In der Tat wird eher das Heimspiel am kommenden Sonntag (18 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Hannover 96 zeigen, ob der Tabellenvorletzte den Schalter vollends umlegen kann. Die Heimspiele sind der Schlüssel zum Klassenerhalt, das ist in Hamburg allen bewusst. Eine Beton-Taktik wie in Leipzig wird sich Hollerbach im eigenen Stadion gegen die Niedersachsen sicherlich nicht leisten (können).

