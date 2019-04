Stand: 13.04.2019 10:30 Uhr

Braunschweig vor wichtigem Spiel gegen Großaspach

Eintracht Braunschweig hat sich mit einer bislang beeindruckenden Rückrunde (23 Punkte aus 13 Spielen) aus den tiefsten Tiefen des Tabellenkellers in der Dritten Liga nach oben gekämpft. Trotzdem werden die restlichen sechs Begegnungen zu Zitterpartien. Nach dem 0:1 in Osnabrück und dem Sieg der SG Sonnenhof Großaspach gegen 1860 München rutschte die Eintracht wieder auf einen Abstiegsplatz ab. Die Niedersachsen können dies aber heute (14 Uhr) wieder korrigieren, wenn sie Großaspach im eigenen Stadion schlagen. "Wir haben von an Anfang an gesagt, dass es wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag gehen wird. Jeder freut sich, wenn er kurzfristig über dem Strich steht. Das nützt dir aber nichts, wenn du nächste Woche wieder drunter bist", sagte Eintracht-Coach André Schubert.

Nehrig: "Können eine neue Serie starten"

Keine Frage: Das Spiel gegen die Schwaben ist immens wichtig für die "Löwen", um das im Sport oft beschworene "Momentum" zurück zu erlangen. "Natürlich können wir eine neue Serie starten", glaubt Routinier Bernd Nehrig. Allerdings erwartet Schubert ein hartes Stück Arbeit. "Großaspach ist defensiv sehr gut organisiert und bietet wenig Räume an. Diese wenigen müssen wir am Samstag möglichst geschickt nutzen."

Kapitän Fürstner ist gesperrt

Verzichten muss der Coach auf seinen Kapitän Stephan Fürstner, der bei der Niederlage in Osnabrück seine fünfte Gelbe sah und deshalb gesperrt ist. Ansonsten kann Schubert aber auf alle Profis zurückgreifen. Auch Benjamin Kessel, der Probleme mit der Achillessehne hatte, ist einsatzbereit. "Es sieht gut aus für das Spiel", sagte Schubert.

