Bei HSV-Sieg in Bielefeld: Youngster Megeed schreibt Geschichte Stand: 14.08.2022 11:39 Uhr Geschichte geschrieben hat der Hamburger SV in seiner langen Vereinsgeschichte schon oft - und ebenso viele nicht immer schöne Geschichten produziert. Am Sonnabend sorgte der Fußball-Zweitligist durch die Einwechslung des erst 16-jährigen Omar Megeed nun für eine weitere historische Marke.

Der Deutsch-Ägypter wurde in der Auswärtspartie bei Arminia Bielefeld (2:0) in der 89. Minute für Torjäger Robert Glatzel aufs Feld geschickt. Der Teenager gab damit nicht nur seinen Einstand im Bundesliga-Unterhaus, sondern löste auch den inzwischen für den VfB Stuttgart auflaufenden Josha Vagnoman als jüngsten HSV-Profidebütanten in ab. Der Rechtsverteidiger hatte 2018 mit mit 17 Jahren und 89 Tagen sein erstes Spiel im bezahlten Fußball bestritten - und war dabei mit den Hanseaten 0:6 gegen Bayern München untergegangen.

Megeed war am Tag seines Profi-Einstands 16 Jahre und 359 Tage alt - und kam in den Genuss seiner ersten Siegprämie. Am kommenden Freitag feiert das Offensiv-Talent seinen 17. Geburtstag. Das schönste Geschenk gab nun in Form des Kurzeinsatzes schon vorher.

Trainer Walter: "Omar ist total geerdet"

Dass der ägyptische Junioren-Nationalspieler in Bälde sein Profidebüt feiern würde, hatte sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet. Der Linksaußen trainiert seit diesem Sommer mit dem Zweitliga-Team und war auch mit ins Trainingslager in die Steiermark gereist. Wenn Coach Tim Walter zu Megeed befragt wurde, schwärmte der 46-Jährige stets in höchsten Tönen von ihm. Nun verhalf er ihm zu seinem ersten Einsatz und machte den Teenager damit auch zum jüngsten Profidebütanten in der Geschichte der Zweiten Liga.

Dass das Talent jetzt abhebt, befürchtet Walter nicht. "Omar ist total geerdet. Er ist ein total zurückhaltender Junge, der immer Feuer hat, jedem zuhört und alles aufsaugt und mitnimmt. Er ist ein großartiger Junge, der sehr gute Anlagen hat", erklärte der Coach.

Megeed läuft nach Profidebüt für die U19 auf

Viel Zeit, sich über seinen historischen Profi-Einsatz Gedanken zu machen, hatte Megeed zunächst ohnehin nicht. Denn nach der Rückreise aus Bielefeld nach Hamburg dürfte es für den Teenager am Samstagabend ziemlich früh ins Bett gegangen sein. Schließlich stand für den Linksaußen am Sonntagmorgen bereits das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Mit der U19 des HSV trat Megeed in der A-Junioren-Bundesliga gegen die SG Dynamo Dresden an.

Einsätze im Talenteschuppen des Zweitligisten werden wohl auch in Zukunft für den Deutsch-Ägypter an der Tagesordnung sein. Denn Walter will einen der begabtesten Nachwuchsspieler des Zweitligisten behutsam aufbauen. "Wir werden hoffentlich noch viel Freude mit ihm haben, brauchen aber auch ein wenig Geduld", sagte der Coach.

