Bartels und Wahl verlassen Holstein Kiel Stand: 28.02.2023 15:07 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss ab diesem Sommer ohne zwei Routiniers auskommen. Hauke Wahl wird seinen Vertrag nicht verlängern, der 36 Jahre alte Fin Bartels beendet seine Karriere.

Verteidiger Wahl, der die Mannschaft seit der Saison 2019/2020 als Kapitän anführt, sucht eine neue Herausforderung. Offensivspieler Bartels beendet nach rund 18 Jahren und fast 500 Pflichtspielen in den oberen drei Ligen seine Profi-Karriere, die 2006 bei Holstein Kiel begonnen hatte.

"Ich wollte selbstbestimmt entscheiden." Holstein-Profi Fin Bartels

"Ich habe mein halbes Leben auf der Koppel verbracht und nach reiflichen Überlegungen in der Winterpause entschieden, dass es an der Zeit ist, meine Karriere im Sommer zu beenden und mich neuen Aufgaben zu widmen", so Bartels: "Ich hatte immer zwei Dinge im Kopf: Ich wollte selbstbestimmt entscheiden, wann für mich der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und ich konnte mir meinen Traum erfüllen, dies hier in Kiel zu tun – da, wo alles für mich begonnen hat."

Sportchef Stöver hätte mit dem Duo gerne verlängert

Holstein hätte sich laut Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver "natürlich gewünscht, sowohl Hauke als auch Fin über den Sommer hinaus bei uns halten zu können". Man könne aber die Entscheidungen der beiden, "die aus eigenem Antrieb gefallen sind, nachvollziehen. Wir verlieren mit Hauke und Fin zwei Leistungsträger und Identifikationsfiguren, die seit Jahren die sportliche Entwicklung des Vereins mitgeprägt haben."

