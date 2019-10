Stand: 01.10.2019 10:35 Uhr

Aussteiger Rütten: Wenn Fußball nicht glücklich macht von Andreas Bellinger, NDR.de

Es ist nicht viel, was Nils Rütten an seinem neuen Leben abseits des Profi-Fußballs auszusetzen hat. Dass sein Arbeitstag meistens schon morgens um acht Uhr beginnt? Vielleicht. Dafür aber fühlt sich der Aussteiger endlich zufrieden und glücklich - einfach pudelwohl in seiner Haut. Kurz vor seinem 24. Geburtstag hat er im Mai 2019 noch den Klassenverbleib mit Eintracht Braunschweig gefeiert und dann wie aus heiterem Himmel seine Karriere beendet. Rechtswissenschaften studiert er seither an der Universität in Bonn. "Als Fußballer ist man zwar topfit", erzählt er im NDR Sportclub, "aber es wird auch manchmal vernachlässigt, das Hirn zu benutzen."

Nils Rütten: Hörsaal statt Profi-Fußball Sportclub - 28.09.2019 14:00 Uhr Nils Rütten hat einen ungewöhnlichen Weg gewählt. Im Alter von 23 Jahren beendete er im Sommer seine Karriere bei Eintracht Braunschweig, um sich komplett auf sein Jura-Studium zu konzentrieren.







Dumme Kommentare gab es auch

Was wie eine Abrechnung klingt, ist der Versuch einer Erklärung dessen, was zunächst selbst seine Familie nicht begreifen konnte. "Inzwischen finde ich es aber irgendwie groß, zu sagen: 'Okay, von diesem Traum verabschiede ich mich jetzt und gehe neuen Zielen nach'", sagt Vater Peter Rütten. Dumme Kommentare habe es gegeben, die meisten Rückmeldungen seien aber positiv gewesen. "Mutig", hörten Rütten und seine Familie immer wieder. Komplimente - und natürlich auch Bedauern wie von Trainer und Förderer André Schubert, "dass er leider jetzt aufgehört hat".

Enttäuschende Zeit bei den "Fohlen"

Schubert hatte den Nachwuchskicker in der Saison 2016/17 in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach geholt. Die Initialzündung für die "spannendste Zeit meiner Laufbahn", wie Rütten sagt. Vom heimatlichen Dorfverein Germania Bauchem war der Defensivspezialist aus Würselen nahe Aachen mit acht Jahren zu den "Fohlen" gewechselt. Ein paar Kader-Nominierungen sogar für die Champions League - mehr war im Kreis der Topprofis aber nicht drin. "Es war ein Gefühl von Ankommen", sagt Rütten dennoch im Gespräch mit der "Welt". "Dafür hatte ich schließlich viele Jahre hart gearbeitet." Weil die Karriere stagnierte, ging er 2018 in die Fußball-Niederungen zum Bonner SC, um schließlich Anfang dieses Jahres Schubert nach Braunschweig zu folgen - in den Abstiegskampf der Dritten Liga.

Rüttens Blick über den Tellerrand

"Nils ist vielleicht nicht so der typische Profifußballer", sagt Schubert. "Er macht sich sehr viele Gedanken, nicht nur über Fußball - auch um die Welt um sich herum." Klimawandel, Umweltverschmutzung, Energieverschwendung, Massentierhaltung sind Rüttens Themen. Wenn er noch Schüler wäre, erzählt er, wäre er bestimmt bei den "Fridays for Future"-Demos dabei. "Wir können viele Probleme wie die Digitalisierung lösen. Wenn wir es aber nicht schaffen, das Klima in den Griff zu bekommen, werden womöglich wieder die ursprünglichen Fragen gestellt: Woher bekomme ich mein Essen, woher die Luft zum Atmen?", so Rütten.

Karrieren abseits des Fußballplatzes

Von heute auf morgen "tschüs" zu sagen, das Rampenlicht und eine gewisse Komfortzone zu verlassen, auf viel Geld zu verzichten und sich seiner wahren Leidenschaft zu widmen, das haben schon andere Sportler vor Rütten getan. Jürgen Werner vom Hamburger SV zum Beispiel, der die Gründung der Fußball-Bundesliga 1963 als Niederlage und Kapitulation vor der Kommerzialisierung verstand, prompt zurücktrat und stattdessen Studienrat wurde. 28 Jahre alt war der 2002 gestorbene Nationalspieler damals. Oder der Braunschweiger Tobias Rau, der für Bayern München (2003-2005) spielte und sieben Länderspiele machte. Nach Rückschlägen hörte der damals 27-Jährige 2009 auf, studierte Sport, Pädagogik und Biologie. Seit September 2018 ist er Aufsichtsrat bei Eintracht Braunschweig.

Nationalspieler Marcell Jansen ging mit 29 in den sportlichen Ruhestand, ist heute Unternehmer und Präsident des eingetragenen Vereins (e.V.) Hamburger SV. Auch Trainer zogen bisweilen die Reißleine. Holger Stanislawski war sich nach Stationen beim FC St. Pauli, 1899 Hoffenheim und 1. FC Köln eigentlich schon mit Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg einig - und entschied sich im Juni 2014 doch lieber dafür, Geschäftsführer eines Lebensmittel-Marktes in Hamburg zu werden.

Andere Werte im Fokus

"Ich hatte nur wenige Mitspieler, mit denen ich mich über kritische Themen abseits des Fußballs unterhalten konnte", sagt Rütten im NDR - und prangert den allgegenwärtigen Egoismus an, der insbesondere im Profisport augenscheinlich dazugehört. "Ich glaube, dass jeder sehr viel auf sich guckt: Wie stehe ich am besten da? Wie kann ich am meisten Geld verdienen?", so der Ex-Kicker. Andere Werte müssten wieder mehr in den Fokus rücken. "Ein gewisser Altruismus beispielsweise; anderen auch mal wieder helfen zu wollen, Mitgefühl und Liebe weiterzugeben." Stattdessen habe er den Hang zum Verschwenderischen häufig miterlebt. Die Geschichte mit Franck Ribéry und dem Goldsteak zum Beispiel - "wahnsinnig".

Anwalt für den Umweltschutz?

"Fußballer sind absolut überbezahlt", sagt Rütten und gibt selbstkritisch zu, als junger Spieler auch von einem Millionengehalt geträumt zu haben. In den eineinhalb Jahren als Gladbacher Profi habe er pro Jahr dank vieler Prämien auch ein sechsstelliges Salär kassiert. Glücklich hat ihn das nicht gemacht. Als ihn der damalige Borussen-Trainer Dieter Hecking aussortierte, reifte der Wunsch nach anderen Zielen. Er kann sich heute eine Zukunft als Richter oder Politiker vorstellen - vielleicht auch als Anwalt oder Unternehmer für den Umweltschutz. "Wenn sich die Chance bietet, etwas verändern zu können, möchte ich sie nutzen", sagt Rütten. So sieht es für ihn aus, das Glück, "das man nicht kaufen kann". Dafür lohnt sich sogar das frühe Aufstehen.

