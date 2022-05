Aufstiegsparty in Meppen? 2.500 Braunschweig-Fans im Stadion erwartet Stand: 04.05.2022 11:45 Uhr Ein Sieg fehlt Eintracht Braunschweig noch zum Zweitliga-Aufstieg. Am Sonnabend beim SV Meppen kann es soweit sein. So viele "Löwen"-Fans wie möglich wollen dabei sein.

Die Club-Verantwortlichen des Drittliga-Zweiten erwarten 2.000 bis 2.500 Eintracht-Anhänger im 13.000 Zuschauer fassenden Stadion des SVM. Doppelt so viele wie das normale Gäste-Kontingent von 1.275 Karten eigentlich vorsieht. Allerdings haben viele Braunschweiger Anhänger freie Tickets für die Heimbereiche gekauft.

Meppen will keine Braunschweig-Farben im Heimbereich

Alles blau-gelb also in Meppen am Sonnabend? Eher nicht. "Erkennbare Braunschweiger haben zu den Heimbereichen keinen Zutritt und werden - trotz gültiger Eintrittskarte - des Stadions verwiesen", teilte der SV Meppen mit. Aus Sicherheitsgründen. "Darüber sind wir mit Meppen noch im Austausch", sagte Braunschweigs Fanbeauftragter Erik Lieberknecht dem NDR und betonte: "Wir möchten einen friedlichen und fröhlichen Spieltag haben."

Ausftiegsfeier am Eintracht-Stadion?

In Kooperation mit der Westfalenbahn wird am Sonnabend eigens ein Entlastungszug eingesetzt, der 1.000 Eintracht-Fans ins Emsland bringt.

Mit einem Sieg und dem dann sicheren Aufstieg im Gepäck dürfte auch die Rückreise fröhlich werden. "Zielbahnhof" in diesem Fall: das Eintracht-Stadion, wo auch die Mannschaft nach dem Auswärtsspiel im Emsland aufschlagen wird. "Da wird es dann schon noch eine Zusammenkunft geben, auf die wir vorbereitet sind", so Lieberknecht.

