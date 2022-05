Stand: 08.05.2022 16:00 Uhr Aufstiegs-Blog: Eintracht Braunschweig steigt "auf dem Sofa" auf

Eintracht Braunschweig ist zurück in der Zweiten Liga! Die "Löwen" profitierten am Sonntag von Kaiserslauterns Niederlage in Köln. Informationen und Hintergründe im News-Blog bei NDR.de.

Braunschweig steht als Aufsteiger fest!

Die "Roten Teufel" verlieren überraschend mit 0:2 in Köln.

Kaiserslautern liegt in Köln 0:2 zurück

Viktoria Köln führt durch Tore von Moritz Fritz (27.) und David Philipp (38.) - Stand jetzt ist Braunschweig damit aufgestiegen!

Aufstieg dank Viktoria Köln?

Schlägt der Underdog den 1. FC Kaiserslautern? Dann steht der vorzeitige Aufstieg der "Löwen" fest.

So lief das Spiel in Meppen

VIDEO: Meppen - Braunschweig: Das Spiel in der Zusammenfassung (2 Min)

Coach Schiele: "Wir sind natürlich alle enttäuscht"

VIDEO: Meppen - Braunschweig: Die Trainer im Interview (4 Min)

Was macht Kaiserslautern - Aufstieg am Sonntag?

Der BTSV liegt dennoch weiter aussichtsreich im Rennen. Die nächste Chance zum vorzeitigen Aufstieg bietet sich bereits am Sonntag, wenn der 1. FC Kaiserslautern um 14 Uhr bei Viktoria Köln gastiert. Verliert der Tabellendritte sein bereits letztes Saisonspiel, sind die "Löwen" durch. Ansonsten hat es Braunschweig am kommenden Sonnabend gegen Köln (13.30 Uhr, live im NDR) wieder selbst in der Hand. Bei einem Heimsieg ist die Mannschaft von Trainer Michael Schiele sicher aufgestiegen.

Erster Matchball vergeben - Braunschweig verliert

Meppen-Kapitän Leugers trifft, geht und wird gefeiert

Zum Abschied noch einmal ein Tor: Meppen-Kapitän Thilo Leugers bringt den SVM zum Karriereende mit einem verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung, bevor er wie geplant ausgewechselt wird.

VIDEO: Meppen-Legende tritt ab: Leugers verabschiedet sich mit Tor (2 Min)

Der Fanblock stimmt sich ein

VIDEO: Eintracht Braunschweig: Große Vorfreude bei den Fans (1 Min)

So spielt Braunschweig

Coach Michael Schiele setzt exakt auf die Startelf, die gegen Magdeburg beginnen durfte. Offensivspieler Jomaine Consbruch fehlt der Eintracht weiterhin mit einem Schlüsselbeinbruch. Stürmer Luc Ihorst laboriert an einer Zerrung. Niko Kijewski und Jasmin Fejzic sind mit vier Gelben Karten vorbelastet.

Bald geht's los! Braunschweiger Fans beim Einlass

So spielt der SV Meppen

Beim SVM rotiert Trainer Rico Schmitt kräftig durch und bringt gleich sechs frische Akteure in die Startelf. Osee, Leugers, Sukuta-Pasu, Faßbender, Bähre und Dombrowka spielen anstelle von Al-Hazaimeh, Jesgarzewski, Käuper, Ametov, Hemlein und Tankulic.

Kabinenromantik in Meppen

Die Schiedsrichter

Florian Lechner aus Mecklenburg-Vorpommern pfeift heute seine 37. Drittliga-Partie. Ihm zur Seite stehen Christian Allwardt und Daniel Bartnitzki.

Der Gegner

Für den SVM geht es um (fast) nichts mehr. Der Klassenerhalt ist gesichert. Am Mittwoch gelang mit einem 2:1-Sieg beim Regionalligisten VfV 06 Hildesheim noch der Einzug ins Endspiel des Niedersachsenpokals gegen den BSV Rehden. Damit wahrte Meppen die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal.

Kapitän Luka Tankulic hat in dieser Drittliga-Saison bereits 13 Tore geschossen - Platz vier in der Torjägerliste. Beim 5:0-Heimsieg Anfang Dezember hatte die Eintracht die Meppener regelrecht überrollt. Dennoch belegten die Emsländer nach der Hinrunde noch Tabellenplatz fünf. Dann folgte der Absturz. Seit nunmehr zwölf Spiele hat der Tabellenzwölfte in der Liga nicht mehr gewonnen und ist die schlechteste Rückrundenmannschaft.

Vollmann: Meppen wird hochmotiviert sein

BTSV-Geschäftsführer Peter Vollmann rechnet dennoch mit einer schweren Aufgabe, ist aber optimistisch: "Meppen will sein letztes Heimspiel gewinnen, wir werden auf einen hochmotivierten Gegner treffen. Die Mannschaft weiß, dass das kein einfaches Spiel wird. Aber wir haben solche Spiele in den letzten Wochen schon gestemmt und das macht mich zuversichtlich."

"Du bekommst in dieser Liga nirgendwo etwas geschenkt. Die Meppener werden unangenehm sein und sicher mutig nach vorne spielen." Eintracht-Coach Michael Schiele

Matchday!

VIDEO: Steigt Eintracht Braunschweig in Meppen in die Zweite Liga auf? (vom 6.5.22) (2 Min)

Michael Schiele: Braunschweigs Erfolgstrainer im Blickpunkt

Wenn der Ball rollt, ist Michael Schiele mittendrin statt nur dabei. Immer fokussiert, immer unter Strom, ganz nah an seiner Mannschaft dran ist der Eintracht-Coach. Was zeichnet den 44-Jährigen und seine Arbeit in Braunschweig aus? Eine datenbasierte Analyse.

Einschränkungen für Braunschweig-Fans im Emsland

Rund 2.500 Eintracht-Fans werden am Sonnabend in Meppen erwartet. Ein Entlastungszug mit 1.000 "Löwen"-Anhängern wurde eigens organisiert. Die Stadiontore öffnen um 12 Uhr, Tageskassen sind geöffnet, allerdings gibt es nur noch Stehplatzkarten für den Heimbereich.

Viele Braunschweig-Fans haben bereits Tickets für diese Bereiche erworben. Wie die Polizei und der SV Meppen mitteilten, wird Personen, die Eintracht-Fankleidung tragen, der Zutritt zu den Heimbereichen allerdings verwehrt - trotz gültiger Karte. Zudem rate die Polizei dringend davon ab, ohne gültige Eintrittskarte nach Meppen zu reisen, da es für Eintracht-Fans keine Möglichkeiten geben werde, das Spiel vor den Bildschirmen in Meppener Kneipen zu verfolgen.

Mehrere Chancen auf den Aufstieg

Wer folgt dem 1. FC Magdeburg in die Zweite Liga? Noch ein Sieg, dann gehen auch die Braunschweiger direkt hoch. Der 1. FC Kaiserslautern kann die Niedersachsen dann nicht mehr einholen - bereits am Sonnabend könnte es soweit sein.

Spielt die Eintracht beim SCM unentschieden und Kaiserslautern gewinnt am Sonntag nicht bei Viktoria Köln, stehen die Blau-Gelben ebenfalls als vorzeitiger Aufsteiger fest. Sogar mit einer Niederlage könnte der BTSV an diesem Sonntag wieder zweitklassig werden: wenn der FCK, der wegen des Rückzugs von Türkgücu München in der letzten Runde spielfrei hat, ebenfalls verliert und der Vierte 1860 München am Sonnabend in Magdeburg nicht gewinnt.

Im Fall der Fälle hätte die Eintracht in der kommenden Woche gegen Köln einen zweiten Matchball. Muss Braunschweig in die Relegation, wäre Dynamo Dresden am 20. und 24. Mai der Gegner.

Direkter Aufstieg? Lieberknecht zu 100 Prozent sicher

"Löwen"-Urgestein Torsten Lieberknecht ist "zu 100 Prozent sicher, dass die Eintracht den direkten Aufstieg schaffen wird, weil sie das einfach in den letzten Spielen auch sehr souverän über die Bühne gebracht hat". Der Trainer des SV Darmstadt 98, der den BTSV vor neun Jahren sensationell in die Bundesliga geführt hatte, steckt aktuell mit den "Lilien" selbst noch im Zweitliga-Aufstiegsfieber.

"Wenn man 15 Jahre dort war und diese Zeit sehr prägend war, dann verfolgt man das noch sehr stark. Deswegen freue ich mich für viele und insbesondere für die Fans, wenn es die Eintracht schafft." Torsten Lieberknecht

FCK-Fans wollen Meppen Bier spenden

Die Fans des Tabellendritten 1. FC Kaiserslautern wollen dem SV Meppen Bier spenden, sollte er gegen Braunschweig punkten. Verliert der SVM gegen die "Löwen" nicht, können die "Roten Teufel" am Sonntag mit einem Sieg in ihrem bereits letzten Saisonspiel in Köln am BTSV vorbeiziehen und hätten dann wieder Chancen auf den direkten Aufstieg. Zumindest, wenn die Niedersachsen auch ihr letztes Spiel in der kommenden Woche gegen Viktoria Köln (live im NDR) nicht gewinnen sollten.

NDR überträgt live

Der NDR überträgt das Drittligaspiel in Meppen am Sonnabend ab 14 Uhr live im TV und im Livecenter bei NDR.de. Gelingt Braunschweig der Aufstieg, verlängert sich die Sendung um 15 Minuten bis 16.15 Uhr. In der Halbzeitpause: Interviews mit den Geschäftsführern Ronald Maul (Meppen) und Peter Vollmann (Braunschweig).

Warm-up: So feierte Braunschweig die jüngsten Aufstiege

VIDEO: So geht Party! Eintracht Braunschweig im Aufstiegs-Modus (1 Min)

Eintracht Braunschweig und die Sache mit dem Fahrstuhl

Im Fahrstuhl runter und wieder hoch - das war bei Eintracht Braunschweig in den vergangenen Jahren das Motto:

2017: Der Traditionsclub verpasst erst in der Relegation den Erstliga-Aufstieg.

2018: Der BTSV steigt völlig überraschend aus der Zweiten Liga ab.

2019: Der Abstieg in die Regionalliga wird erst am letzten Spieltag verhindert.

2020: Es geht wieder hoch in Liga zwei.

2021: Es geht gleich wieder runter in Liga drei.

2022: ???

