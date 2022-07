Aufsteiger VfB Oldenburg holt Punkt gegen SV Meppen Stand: 23.07.2022 15:54 Uhr Aufsteiger VfB Oldenburg hat in seinem ersten Spiel im Profifußball seit 25 Jahren einen Punkt erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Dario Fossi spielte zum Drittliga-Saisonauftakt im Derby gegen den SV Meppen, der seine Führung leichtfertig vergab, 1:1 (0:1).

von Bettina Lenner

Vor dem Anpfiff hatte es auch in Oldenburg eine Schweigeminute in Gedenken an Uwe Seeler gegeben, der am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben war. Beide Mannschaften spielten mit Trauerflor.

Traumtor von Meppens Hemlein

Neuling Oldenburg versteckte sich nicht, sondern spielte von Beginn an mutig nach vorne, unterstützt vom Großteil der rund 9.000 Zuschauer im maroden, aber stimmungsvollen Marschwegstadion. Doch nach etwas mehr als einer Viertelstunde war Christoph Hemlein der Stimmungskiller. Der Mittelfeldspieler wurde 35 Meter vor dem Tor nicht angegriffen, zog einfach ab - ein sagenhafter Schuss und das frühe 1:0 für die Gäste (17.). VfB-Aufstiegstorwart Pelle Boevink, der etwas überraschend den Vorzug vor dem erfahrenen Zugang Sebastian Mielitz erhalten hatte, wurde eiskalt erwischt und sah verdutzt zu, wie der Ball im rechten Winkel einschlug.

Der SVM mit seiner gut organisierten Defensive zog sich mit der Führung im Rücken zurück, die Oldenburger versuchten das Spiel schnell zu machen, es haperte jedoch an der Genauigkeit. Ohnehin blieben die Möglichkeiten hüben wie drüben überschaubar. Nicht zuletzt auch, weil beide Teams verletzungsbedingt auf ihre Top-Scorer verzichten mussten. Meppens Luka Tankulic ist am Meniskus operiert worden und fällt auf unbestimmte Zeit aus, Oldenburgs Stürmer Ayodele Adetula muss derzeit wegen eines Außenbandanrisses im linken Knie passen.

Käuper motzt und sieht die Ampelkarte

In die Partie kam vor allem deshalb noch einmal richtig Bewegung, weil Ole Käuper seiner Meppener Mannschaft einen Bärendienst erwies. Der Mittelfeldakteur ließ sich auf unnötige Debatten mit Schiedsrichter Tobias Schultes (Betzigau) ein, sah erst die gelbe und dann nach einem Spruch sogar die gelb-rote Karte (62.). Die Überzahl brachte Oldenburg frischen Wind - wie auch die Einwechslung von Manfred Starke in der 65. Minute, denn kurz darauf nickte der Joker nach gelungener Flanke von Justin Plautz zum Ausgleich ein (71.).

Nun lag Spannung in der Luft, beide Kontrahenten hatten die Chance zum Sieg. Es blieb jedoch beim Remis. Schon am kommenden Mittwoch treffen beide Clubs erneut aufeinander. Dann zum Auftakt des Landespokals in Niedersachsen und in Meppen.

1.Spieltag, 23.07.2022 14:00 Uhr VfB Oldenburg 1 SV Meppen 1 Tore: 0: 1 Hemlein (17.) 1 :1 Starke (71.)

VfB Oldenburg: Boevink - Steurer, Appiah, L. Deichmann - Ndure, Krasniqi, Kaissis (66. Starke), Plautz (83. Knystock) - Brand (83. Bookjans), Badjie - Wegner (86. Ifeadigo)

SV Meppen: Kersken - Ballmert, Puttkammer, Fedl, Dombrowka - Käuper, Blacha - Hemlein (50. Faßbender), Piossek (71. Risch), Abifade (85. Feigenspan) - Pourié

Zuschauer: 9202



