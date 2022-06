Aufatmen beim HSV: Torjäger Glatzel bleibt Stand: 02.06.2022 14:40 Uhr Robert Glatzel bleibt beim HSV und wird auch in der kommenden Saison für die Hamburger auf Torejagd gehen. Der 28 Jahre alte Stürmer hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

In den vergangenen Tagen hatten noch Medienberichte kursiert, denenzufolge Glatzel eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag nutzen würde, um den HSV nach nur einem Jahr in Richtung Bundesliga zu verlassen. Nun also die Kehrtwende. Nach Angaben der "Bild" ist das Gehalt des Angreifers mehr als verdoppelt worden und soll 1,3 Millionen Euro betragen. Das neue Arbeitspapier soll zudem auch keine Ausstiegsklausel mehr beinhalten. Der HSV bestätigte dies nicht.

Angesichts der personellen Sorgen in der Offensive ist Glatzels Verbleib entscheidend für den HSV: "Robert ist sportlich wie charakterlich sehr wichtig für unsere Mannschaft. Das hat er nicht nur mit seinen 27 Pflichtspieltoren, sondern auch mit seinem Einsatz auf und neben dem Platz in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagte Vorstand Jonas Boldt.

Weitere Informationen Fußball-EM 2024 in Hamburg: HSV will mehr Geld - Stadt lehnt ab Über die Höhe der Kosten für die Sanierung des Stadions gibt es Streit zwischen dem HSV und der Stadt Hamburg. mehr

Glatzel: "Der HSV ist mir ans Herz gewachsen

Glatzel war im vergangenen Sommer von Cardiff City an die Elbe gekommen und mit seinen Treffern maßgeblich daran beteiligt, dass der HSV die Aufstiegsrelegation erreichte. Die Bundesliga wurde jedoch in den Duellen gegen Hertha BSC verpasst.

"Ich freue mich, dass ich weiterhin beim HSV an Bord bleibe. Der Verein, die Mannschaft und die Fans sind mir ans Herz gewachsen. Wir alle haben gemeinsame Ziele und wollen diese erreichen", sagte Glatzel nach der Unterschrift unter seinen neuen Kontrakt.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.06.2022 | 15:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga