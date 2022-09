4:0 - Wolfsburgs Fußballerinnen bezwingen SGS Essen klar Stand: 17.09.2022 14:50 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind mit einem überzeugenden Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Gegen die SGS Essen feierte der Titelverteidiger einen 4:0 (3:0)-Erfolg.

von Hanno Bode

Die Mannschaft von Coach Tommy Stroot dominierte am Sonnabendnachmittag vor eigenem Publikum wie erwartet das Geschehen und hätte bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher gewinnen können. In Anbetracht der holprigen Vorbereitung, in der Stroot aufgrund von EM-Urlauben und Nationalmannschafts-Abstellungen lediglich an 16 Tagen mit dem gesamten Kader hatte trainieren können, war die Vorstellung der "Wölfinnen" aber sehr beeindruckend.

Essen hat die erste Chance....

Nur ganz zu Anfang der Partie durfte Essen einmal kurz von der Überraschung träumen: Vivien Endemann kam aus spitzem Winkel freistehend zum Abschluss, scheiterte aber an Merle Frohms (3.). Mit einer Führung im Rücken wäre für den Außenseiter vielleicht etwas möglich gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Denn die Überlegenheit der Wolfsburgerinnen und ihre individuelle Qualität war einfach zu hoch.

...ist dann aber chancenlos

Ewa Pajor brachte den Double-Sieger, bei dem von den fünf Sommerzugängen lediglich Frohms in der Startelf stand, in der 14. Minute nach einer Vorlage von Lena Lattwein in Front. Dem Tor vorausgegangen war eine Balleroberung von Alexandra Popp gegen Essens Kapitänin Lena Ostermeier. Letztere wollte das Spielgerät just nach vorne befördern, als ihr plötzlich die Olympiasiegerin fair in die Parade fuhr.

Popp und Waßmuth sorgen für frühe Vorentscheidung

Im Anschluss kamen die "Wölfinnen" fast im Minutentakt zu weiteren Tormöglichkeiten. Popp mit einem Linksschuss (40.) sowie Tabea Waßmuth (44.) auf Zuspiel von Pajor verwerteten zwei davon und sorgten so dafür, dass die Partie bereits zur Pause vorentschieden war.

Slapstick-Tor sorgt für Endstand

Die Gastgeberinnen stürmten trotz der klaren Führung auch nach der Halbzeit munter weiter. Dass sie dabei vereinzelt ihre Abwehr entblößten und weiter Chancenwucher betrieben, war gegen einen überforderten Gegner zu verkraften. Essen verteidigte bis zur 70. Minute tapfer, dann aber verlor Nina Räcke den Ball an Sveindís Jane Jónsdóttir und Katharina Piljić schlug beim Versuch, den Lupfer der Isländerin zu klären, ein Luftloch. Der Ball rollte Pajor vor die Füße, die ihn lediglich noch ins leere Gehäuse schieben musste.

Das Slapstick-Tor war der Schlusspunkt hinter einer einseitigen Partie, in der die "Wölfinnen" nur bedingt gefordert wurden. Am kommenden Sonnabend (17.55 Uhr) wartet auswärts mit der TSG Hoffenheim gewiss eine schwerere Aufgabe auf den Meister.

VIDEO: Alexandra Popp - Das Comeback der Kapitänin (42 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg