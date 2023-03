3. Liga: VfL Osnabrück gewinnt nach Rückstand in Saarbrücken Stand: 04.03.2023 16:05 Uhr Der VfL Osnabrück hat im Drittliga-Topspiel beim 1. FC Saarbrücken einen 2:1-Sieg gefeiert. Mit einem Doppelschlag in Hälfte zwei drehten die Niedersachsen die Partie. Der SV Meppen verlor in der Nachspielzeit das Kellerduell gegen Halle mit 2:3.

Wer solche Spiele gewinnt, der darf sich wohl berechtigte Aufstiegshoffnungen machen. Der VfL sah am Sonnabend lange wie der sichere Verlierer in Saarbrücken aus, das den Sack aber einfach nicht zumachte. Ba-Muaka Simakala (65.) und Erik Engelhardt (67.) drehten schließlich das Spiel zugunsten der Niedersachsen, deren 13. Saisonsieg schmeichelhaft war.

Erste VfL-Hälfte zum Vergessen

VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger vertraute zum achten Mal in Folge derselben Startaufstellung. Doch die bewährte Elf tat sich in Saarbrücken sehr schwer. Die erste Hälfte war eine zum Vergessen aus Osnabrücker Sicht. Offensiv fanden die Gäste so gut wie gar nicht statt und hinten kassierten sie in der Nachspielzeit das 0:1. Julian Günther-Schmidt (45.+2) traf per Flugkopfball.

Kunze kassiert fünfte Gelbe Karte

Lukas Kunzes fünfte Gelbe Karte wegen Meckerns (44.) passte ins dürftige Bild, das der VfL abgab. Er wird den Niedersachsen im Nordduell am kommenden Sonnabend zu Hause gegen den VfB Oldenburg (14 Uhr, live im NDR) gesperrt fehlen.

25.Spieltag, 04.03.2023 14:00 Uhr Saarbrücken 1 VfL Osnabrück 2 Tore: 1 :0 Günther-Schmidt (45. +2) 1: 1 Simakala (65.) 1: 2 Engelhardt (67.)

Saarbrücken: Batz - Thoelke, Zeitz, Uaferro - D. Ernst (71. Gaus), Gnaase (71. Neudecker), Rizzuto - Kerber, Rabihic (71. Cuni) - Grimaldi, Günther-Schmidt

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - Köhler - L. Kunze (57. Wulff), Tesche - Niemann (57. Heider), Engelhardt (86. Higl), Simakala (90. Chato)

Zuschauer: 9264



Simakala und Engelhardt treffen für Osnabrück

Nach der Pause hätte Saarbrücken das Spiel entscheiden müssen, doch VfL-Keeper Philipp Kühn bewahrte sein Team zwei Mal (48., 52.) vor einem größeren Rückstand. Osnabrück war völlig von der Rolle und drehte das Spiel dennoch. Ba-Muaka Simakala (65.) und Erik Engelhardt (67.) machten mit schönen Treffern aus dem 0:1-Rückstand eine 2:1-Führung. Die Gastgeber konnten nur mit den Köpfen schütteln. Sie waren geschockt und der VfL agierte nun gefestigter. Mit etwas Glück und viel Kampf brachten die Osnabrücker den Sieg über die Zeit.

SV Meppen verliert in letzter Sekunde

Der SV Meppen lieferte gegen den Hallschen FC eine ähnlich bescheidene erste Hälfte ab, wie der VfL in Saarbrücken. Erich Berko (23.) brachte die Gastgeber in Front. Zudem sah Meppens David Vogt wegen wiederholten Foulspiels (40.) Gelb-Rot. Die dezimierten Emsländer zeigten allerdings Moral. Lukas Eixler (57.) glich nach dem Seitenwechsel aus. Den neuerlichen Rückstand durch Tom Zimmerschied (59.) egalisierte Lukas Mazagg in der 74. Minute. Doch in der Nachspielzeit kam der K.o.-Schlag für die Meppener: Timur Gayret (90.+3) traf für Halle zum 3:2-Sieg.

25.Spieltag, 04.03.2023 14:00 Uhr SV Meppen 2 Hallescher FC 3 Tore: 0: 1 Berko (23.) 1 :1 Eixler (57.) 1: 2 Zimmerschied (59.) 2 :2 Mazagg (74.) 2: 3 Gayret (90. +4)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert (66. Käuper), Bruno Soares, Mazagg, Dombrowka - Vogt, Blacha - Kleinsorge (56. Pourié), Abifade (46. Hemlein) - P. Manske (80. Faßbender), Alvarez (56. Eixler)

Hallescher FC: Gebhardt - Kreuzer, Nietfeld, Winkler, Hug - Landgraf - Deniz, Casar - Berko (46. Se. Müller / 90.+5 Samson), Zimmerschied (86. Omladic) - Steczyk (61. Gayret)

Zuschauer: 7679



