3. Liga: SV Meppen stellt Trainer Krämer frei Stand: 04.03.2023 18:04 Uhr Der SV Meppen hat die Reißleine gezogen: Nur wenige Stunden nach der unglücklichen 2:3-Heimniederlage gegen den Halleschen FC gab der Fußball-Drittligist am Sonnabend die Trennung von Trainer Stefan Krämer bekannt.

Dieser sei "mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer des Drittligisten entbunden" worden, teilten die Emsländer am Samstagabend mit. Und weiter: "Bis zu einer Neubesetzung leitet Co-Trainer Benjamin Duray die kommenden Trainingseinheiten."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Zuvor hatten die Meppener denkbar knapp gegen Halle verloren. Das 2:3 fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte der SVM in Unterzahl zweimal einen Rückstand ausgeglichen.

Horrorbilanz: Elf Niederlagen, aber nur drei Siege

Allerdings war die Trennung dennoch keine Kurzschlusshandlung. Der Club schwebt in sehr großer Abstiegsgefahr, ist durch die elfte Saisonniederlage gerade ans Tabellenende abgerutscht. Das große Problem: Den elf Niederlagen stehen zwar auch elf Unentschieden gegenüber, aber nur drei Siege. So wenige hat kein anderes Team in der Liga. Und ohne Siege wird Meppen den schweren Gang in die Regionalliga nicht verhindern können.

Auf den bis dato letzten Sieg - das 2:1 gegen 1860 München am 11. Februar - folgten nun zwei Niederlagen und ein Remis. Den Glauben an eine Verbesserung der Situation haben die Verantwortlichen offenbar verloren. Krämer hatte die Mannschaft erst im Juli des vergangenen Jahres von Rico Schmitt übernommen.

Weitere Informationen 3. Liga: VfL Osnabrück gewinnt nach Rückstand in Saarbrücken Es sah alles nach einem Erfolg für Saarbrücken aus, ehe dem VfL ein Doppelschlag gelang. Meppen verlor 2:3 gegen Halle und trennte sich danach von Trainer Stefan Krämer. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.03.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SV Meppen 3. Liga