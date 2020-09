Stand: 24.09.2020 15:26 Uhr

Kopfsache: Hansa spielt bei Aufsteiger Saarbrücken

Der frühe Vogel fängt den Wurm - das hofft jedenfalls Hansa Rostock. Die Mecklenburger reisen bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu ihrem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am Sonnabend (14 Uhr/im NDR Fernsehen und im Livestream bei NDR.de) und wollen so noch am Tag vor der Partie im Saarland trainieren. Auch wenn der FCS gerade erst aus der Regionalliga aufgestiegen ist, hat Trainer Jens Härtel vor dem ersten Wiedersehen in derselben Spielklasse seit sechs Jahren die Sinne seiner Spieler geschärft: "Saarbrücken ist kein normaler Aufsteiger. Es ist eine gestandene Mannschaft, die sich in der Dritten Liga nicht verstecken muss. Zudem ist der Verein wirtschaftlich stark." Das Duell findet vor 900 Zuschauern statt, mehr Menschen sind bei Großveranstaltungen unter freiem Himmel nicht erlaubt.

"Aufsteiger sind oft beflügelt"

Nachdem Hansa in den beiden vergangenen Spielzeiten zum Auftakt nicht gewinnen konnte, gab es in diesem Jahr mal wieder einen Sieg. Und das 3:1 gelang mit dem MSV Duisburg auch noch gegen eines der Spitzenteams der Liga. Wird das Spiel bei den vermeintlich kleinen Saarbrückern also zum Selbstgänger? "Aufsteiger sind zu Saisonbeginn oft beflügelt. Wir werden Saarbrücken auf keinen Fall unterschätzen", betonte Härtel. Der Auftritt bei Mitaufsteiger VfB Lübeck (1:1) ist da nur bedingt aussagekräftig.

Kommt noch ein Neuer für die Offensive?

Mit dem Aufstieg soll es bei Hansa in diesem Jahr auch endlich klappen. Die Ostseestädter unternehmen bereits den neunten Anlauf auf die Zweitliga-Rückkehr. Um die Wahrscheinlichkeit, dass es diesmal gelingt, noch zu erhöhen, sieht sich Sportvorstand Martin Pieckenhagen bei bereits neun externen Zugängen weiter auf dem Transfermarkt um. Im Fokus: eine Verstärkung für die Offensive. "Schnell, angriffsstark und bissig gegen den Ball" soll der potenzielle Neue sein.

Ob John Verhoek länger ausfällt, steht noch nicht fest. Der Mittelstürmer hatte sich gegen Duisburg eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit über die Schwere der Blessur bringen. Gegen Saarbrücken fehlt der 31-Jährige genauso wie Nik Omladic. Der offensive Mittelfeldspieler kommt nach seiner Schulteroperation allerdings deutlich schneller voran als zunächst gedacht und dürfte nach gut neun Monaten Ligaspielpause schon bald ein interner Zugang sein.

