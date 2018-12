Stand: 22.12.2018 17:51 Uhr

2:3 - Werders Weihnachtsstimmung verhagelt von Florian Neuhauss, NDR.de

Werder Bremen hat sich mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Trotz einer tollen Aufholjagd verlor die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt bei RB Leipzig am Sonnabend mit 2:3 (0:2). Damit verpassten die Hanseaten nicht nur den noch möglichen Sprung auf die Europa-League-Plätze, sondern rutschten in der Tabelle noch weiter ab. "Wir hätten auch nach dem 0:2 noch gewinnen können. Es ist einfach bitter", sagte Werders Johannes Eggestein. "Aber wir werden nicht den Kopf hängen lassen." In Bremen dürfte eine genaue Analyse anstehen: Mit dem Ziel Europa und 17 Punkten aus den ersten acht Spielen in die Saison gestartet, gab es in den folgenden neun Partien nur noch fünf Zähler. Diese Bilanz dürfte den Bremern die Weihnachtsstimmung kräftig verhagelt haben.

Werder lässt "Kälte vor dem Tor" vermissen, ...

Eggestein beklagt "bittere Niederlage" NDR Info - Sportreport - 22.12.2018 18:05 Uhr Autor/in: Günther, Jan Werder Bremen hat das letzte Spiel der Hinrunde trotz guter Leistung 2:3 in Leipzig verloren. Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein fehlten nach dem Schlusspfiff fast die Worte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Beide Teams hielten sich nicht lange mit der Vorrede auf und spielten forsch nach vorne. Nach 20 Sekunden gab es die erste Ecke für die Hausherren, in der achten Minute hatte Milot Rashica die Führung für die Bremer auf dem Fuß. Frei vor Rasenball-Keeper Peter Gulacsi brachte der Kosovare aber nur einen harmlosen Roller zustande. Sechs Minuten später hätte der Offensivmann treffen müssen, aber diesmal war Lukas Klostermann zur Stelle und rettete für Leipzig. Kohfeldt hatte vor dem Spiel "mehr Kälte vor dem Tor" gefordert, offenbar einfacher gesagt als getan. Rechtsverteidiger Klostermann legte wenig später einen seiner berüchtigten Sprints hin. Kevin Kampl bediente Klostermann, der nicht mehr gestört wurde und zur Führung einschoss (22.).

Auch in der Folge wogte die Partie hin und her. Leipzigs Nationalstürmer Timo Werner lupfte über das Tor (31.), auf der anderen Seite klärte Ibrahima Konaté einen Kopfball von Sebastian Langkamp kurz vor der Linie (38.), der Kopfball von Max Kruse war nicht druckvoll genug (39.). Kurz vor der Pause unterlief Werders Kapitän dann ein folgenschwerer Fehler. Torhüter Jiri Pavlenka passte den Ball zentral zum zurückgeeilten Kruse, der direkt zurück zum Keeper spielen wollte. Aber Werner spritzte dazwischen, umkurvte Pavlenka und schob zum 2:0 ein (44.).

... und dann kommen die Joker

17.Spieltag, 22.12.2018 15:30 Uhr RB Leipzig 3 Werder Bremen 2 Tore: 1 :0 Klostermann (22.) 2 :0 Werner (44.) 2: 1 M. Kruse (67.) 2: 2 Sargent (77.) 3 :2 Bruma (87.)

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban (81. Bruma), Konaté, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Kampl (58. Upamecano) - Poulsen, Werner (90.+2 Matheus Cunha)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Veljkovic, Augustinsson - M. Eggestein - Klaassen (86. Pizarro), J. Eggestein (66. Sargent) - Möhwald - M. Kruse, Rashica (58. Osako)

Zuschauer: 40455



Weitere Daten zum Spiel Gulacsi - Klostermann, Orban (81. Bruma), Konaté, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Kampl (58. Upamecano) - Poulsen, Werner (90.+2 Matheus Cunha)Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Veljkovic, Augustinsson - M. Eggestein - Klaassen (86. Pizarro), J. Eggestein (66. Sargent) - Möhwald - M. Kruse, Rashica (58. Osako)40455

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte betrieben die Hanseaten Chancenwucher. Eggestein schoss am langen Eck vorbei (50.), vier Minuten später brachten Milos Veljkovic und Kevin Möhwald den Ball nicht an Gulacsi vorbei, der die Chancen mit einem Patzer erst ermöglicht hatte. Die Strafe blieb diesmal aus: Pavlenka parierte Konatés Kopfball stark (65.). Und so kam Werder zurück ins Spiel. Theodor Gebre Selassie brach nach Pass von Möhwald über rechts durch zur Grundlinie und legte mit Übersicht zurück zu Kruse, der mit dem 1:2 seinen vorangegangenen Fehler wiedergutmachte (67.).

Und dann schlugen Kohfeldts Joker zu. Yuya Osako behauptete geschickt gegen zwei Gegenspieler den Ball und legte dann auf den ebenfalls eingewechselten Joshua Sargent quer. Der 18-Jährige schoss direkt - Innenpfosten - Tor - 2:2 (77.)! Doch auch Kohfeldts Pendant Ralf Rangnick bewies ein goldenes Händchen, zum Leidwesen der Bremer: Marcel Halstenberg spielte den sechs Minuten zuvor gekommenen Bruma frei und der überwandt Pavlenka (87.). Die Norddeutschen warfen in den Schlussminuten noch mal alles nach vorn, ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht mehr gelingen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 22.12.2018 | 15:00 Uhr