2:2 - Werder Bremen ärgert Borussia Dortmund

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat eindrucksvoll seiner Verletzungsmisere getrotzt und beim Titelanwärter Borussia Dortmund einen Punkt geholt. 2:2 (1:2) spielte das Team von Trainer Florian Kohfeldt am Samstagabend beim BVB und zeigte dabei eine starke Leistung. Die Führung von Milot Rashica drehte der BVB durch Tore von Mario Götze und Marco Reus noch vor der Pause. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Marco Friedl für Werders Ausgleichstreffer. "Es ist nicht einfach für uns, aber wie wir zusammenhalten - da kann ich nur sagen: Ich bin stolz auf das Team", erklärte Bremens Davy Klaassen nach der Partie im NDR Hörfunk. In einer Woche haben die Bremer erneut ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust - es geht zu Eintracht Frankfurt.

Götze kontert Rashicas Tor postwendend

Die Spieler waren vor 81.365 Zuschauern sofort auf Betriebstemperatur, vom Anpfiff weg kannten beide Mannschaften nur eine Richtung - nach vorne.

6.Spieltag, 28.09.2019 18:30 Uhr Bor. Dortmund 2 Werder Bremen 2 Tore: 0: 1 Rashica (7.) 1 :1 M. Götze (9.) 2 :1 Reus (41.) 2: 2 Friedl (55.)

Bor. Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Akanji, Hakimi - Dahoud (67. Brandt), Witsel - T. Hazard, Reus, Sancho (80. Guerreiro) - M. Götze (72. Alcácer)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Groß, Friedl - Lang, N. Sahin, Klaassen - M. Eggestein, Bittencourt (82. J. Eggestein) - Sargent (87. Pizarro), Rashica (73. Goller)

Zuschauer: 81365 (ausverkauft)



Bei Werder stand Rashica nach auskurierter Verletzung erstmals wieder in der Startelf und lieferte prompt: Klaassen luchste Axel Witsel den Ball ab, spielte gedankenschnell auf die rechte Seite, wo Rashica mutterseelenallein stand und trocken von der Strafraumgrenze abzog - 1:0 für Werder (7.). Die Dortmunder Antwort ließ keine 120 Sekunden auf sich warten: Lukasz Piszczek durfte ungestört von der rechten Seite flanken, Michael Lang verschätzte sich und Götze nickte hinter ihm zum Ausgleich ein (9.). Danach schnürte der BVB mit seinem schnellem Kombinationsfußball die Hanseaten in ihrer Spielhälfte ein. Aber Werder verstand es geschickt, die Gastgeber vom Strafraum fernzuhalten, Torgefahr entstand nur aus der Distanz. Jadon Sanchos Versuch wehrte Jiri Pavlenka zur Ecke ab (17.), Thorgan Hazards Schüsse flogen über das Tor (28., 37.).

In der 41. Minute war es dann aber doch passiert: Hazard hob den Ball gefühlvoll in den Strafraum, Reus war per Kopf vor Christian Groß zur Stelle und traf zum 2:1 für Dortmund. Kurz darauf steckte Götze auf Mahmoud Dahoud durch, doch dessen Außenristschuss erwischte Pavlenka noch mit der Fußspitze (43.).

Friedl schockt BVB

Zehn Minuten dauerte es im zweiten Durchgang, ehe Werder Dortmund zum zweiten Mal ärgerte. Josh Sargent verlängerte eine Ecke per Kopf an den zweiten Pfosten, wo Friedl den Ball ebenfalls per Kopf ins Netz beförderte - 2:2 (55.).

Wie frech die Bremer beim BVB agierten, zeigte sich nur eine Minute später. Rashica sah, das Torwart Roman Bürki weit vor seinem Tor stand und versuchte es mit einem Heber aus 40 Metern - drüber.

Die Partie wogte hin und her. Dortmund drückte auf die erneute Führung, Werder glaubte an seine Chance. Pavlenka parierte gegen Achraf Hakimi (70.), der eingewechselte Paco Alcazer verpasste eine Hereingabe nur knapp (74.). Auf der Gegenseite scheiterte Josh Sargent an Bürki (78.). Kurz vor dem Ende konnte der US-Amerikaner einen Abpraller von Bürki nicht verwerten (85.). In der Nachspielzeit donnerte Alcazer eine Hereingabe von Julian Brandt vom Elfmeterpunkt per Direktabnahme über das Tor - das war's, Werder durfte den Punktgewinn feiern.

