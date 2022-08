2:0 im Nordduell - Hansa Rostock überrollt den FC St. Pauli Stand: 21.08.2022 15:25 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat am Sonntag das Nordduell gegen den FC St. Pauli verdient mit 2:0 (2:0) gewonnen. Während die Mecklenburger ihre bisher beste Saisonleistung zeigten, lieferten die Kiezkicker einen blutleeren Auftritt ab.

von Martin Schneider

Die Rostocker Spieler nahmen die sportliche Brisanz der Partie von Minute eins an - im Gegensatz zu den Braun-Weißen. Hansa spielte mitreißenden Fußball, schnörkellos nach vorne und defensiv konsequent. St. Pauli fand in der Offensive überhaupt nicht statt, agierte pomadig und war mit der Zwei-Tore-Niederlage durch die Treffer von Kai Pröger und John Verhoek am Ende noch gut bedient. Auf den Rängen blieb es zudem friedlich.

Hansas Pröger mit kalter Dusche für St. Pauli

Das Spiel, was aufgrund eines defekten Tornetzes mit knapp fünf Minuten Verspätung startete, brauchte keine lange Aufwärmzeit. Und das lag an den Gastgebern. Hansa war giftig und ging früh in Führung. Ein langer Ball in die Spitze entblößte St. Paulis Verteidigung, Pröger lief frei auf Gäste-Keeper Dennis Smarsch zu und schob flach zum 1:0 ein (4.). Nach neun Minuten hätte Rostock erhöhen können, nur mit vereinten Kräften schafften es die Hamburger, eine Dreifach-Chance des FCH zu klären.

Verhoeks Treffer aus der Kategorie "Tor des Monats"

Und es ging Schlag auf Schlag weiter. 17 Minuten waren gespielt, da durften die Hansa-Fans ein Traumtor bejubeln. Pröger flankte ungestört auf Verhoek, der gegen seinen Ex-Club per Fallrückzieher traf. Das 2:0 war der erste Saisontreffer des Niederländers, der im Strafraum komplett frei stand.

Die Hamburger drohten in dieser Phase auseinanderzufallen, die Defensivleistung der Gäste war vogelwild. Hansa dominierte, spielte intensiven Fußball und war im Gegensatz zu den Gästen stets torgefährlich. Allerdings ließ die Kogge auch weitere Großchancen (20., 22., 28., 30.) ungenutzt. Das 2:0 zur Halbzeit war schmeichelhaft für St. Pauli.

Rostock verwaltet, die Kiezkicker ohne Ideen

Während die Rostocker die beste Hälfte der noch jungen Saison ablieferten, konnte der zweite Durchgang für die Hamburger nur besser werden. Hansa zog sich etwas zurück, die Intensität der ersten 45 Minuten forderte ihren Tribut. St. Pauli hatte mehr Spielfläche und Ballbesitz, wusste mit beidem allerdings nichts anzufangen. Über die Flügel ging bei den Kiezkickern nichts, das Zentrum war dicht und den Kreativen fehlten die Ideen.

So blieb es bei einer im Vergleich zum ersten Durchgang verhaltenen zweiten Hälfte, an deren Ende sich die Mecklenburger über den dritten Saisonsieg freuten. Während Hansa mit mittlerweile dem zweiten Sieg gegen ein Hamburger Team und neun gesammelten Punkten auf Tabellenplatz sechs vorrückte, rangiert St. Pauli mit sieben Zählern auf Rang elf.

5.Spieltag, 21.08.2022 13:30 Uhr Hansa Rostock 2 FC St. Pauli 0 Tore: 1 :0 Pröger (4.) 2 :0 Verhoek (17.)

Hansa Rostock: Kolke - R. Malone, Fröde, Roßbach - Neidhart (89. Strauß), Dressel, Rhein, Thill (80. Duljevic), Scherff (89. Schumacher) - Pröger (64. Schröter), Verhoek (64. Hinterseer)

FC St. Pauli: Smarsch - Saliakas (71. Zander), Nemeth (71. Fazliji), Medic, Paqarada - Irvine, Smith (77. Boukhalfa), Daschner, Hartel - Matanovic (40. Amenyido), J. Eggestein (77. D. Otto)

Zuschauer: 26000 (ausverkauft)



