1860 München - VfB Oldenburg: Deichmann vs. Deichmann

Aufsteiger VfB Oldenburg tritt am Sonnabend in der Dritten Liga bei 1860 München an. Es kommt zum Bruderduell zwischen Yannick (1860) und Leon Deichmann (VfB).

von Johannes Freytag

Die Brüder sind sich zwar auf Regionalliga-Ebene schon das eine oder andere Mal begegnet, aber am Sonnabend (14 Uhr) treffen die gebürtigen Hamburger erstmals als Profis aufeinander. "Natürlich wird das ein schöner Moment sein, aber letztlich ist es auch nur ein Nebeneffekt. Sobald das Spiel angepfiffen wird, geht es nicht mehr darum, ob da der Bruder auch auf dem Platz steht", sagte Leon Deichmann dem NDR.

Der 25-Jährige ist bei den Oldenburgern Innenverteidiger, sein zwei Jahre älterer Bruder Yannick spielt bei den "Löwen" im offensiven Mittelfeld. Da sind direkte Duelle und Zweikämpfe zwangsläufig und "da wird es dann auch zur Sache gehen. Aber natürlich immer fair." Wortgefechte via WhatsApp oder Telefon gebe es im Vorfeld nicht: "Wir haben praktisch täglich Kontakt, aber über das Spiel lassen wir uns in Ruhe."

"Ein tolles Feeling, vor Tausenden Zuschauern zu spielen"

Es sei aber schon gut, dass zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison die ganz große Brisanz noch nicht da ist. Das wäre wohl anders gewesen, wenn es zum Beispiel an einem letzten Spieltag um entscheidende Punkte für den ersehnten Aufstieg auf der einen (1860) und den Klassenerhalt auf der anderen Seite (VfB) gehen würde.

"Als der Spielplan rauskam, mit gleich dem zweiten Spiel in München, haben wir uns gefreut. Das wird eine schöne Partie", sagte Leon Deichmann, der vor allem auf die Stimmung im Grünwalder Stadion gespannt ist: "Das ist alles eine Nummer größer als in der Regionalliga. Es ist ein tolles Feeling, vor Tausenden Zuschauern spielen zu können."

Mit Selbstbewusstsein in der Liga bestehen

Angst vor den großen Namen in der Dritten Liga hat der Oldenburger nicht. Leon Deichmann verweist auf die Aufstiegsspiele gegen den BFC Dynamo aus Berlin: "Da hieß es auch, die Regionalliga Nord habe nicht das Niveau der Nordost-Staffel - und doch haben wir uns durchgesetzt." Das so gewonnene Selbstbewusstsein "wollen wir jetzt gerne in die Liga übertragen".

"Für den Familienfrieden wäre natürlich ein Unentschieden das Beste." Leon Deichmann

Der VfB habe zwar den kleinsten Etat, "aber wir haben eine sehr gute Mannschaft und einen sehr guten Zusammenhalt. Mit unserer Spielweise können wir jedem Gegner ein Bein stellen." Bislang läuft es gut für die Oldenburger. Dem passablen 1:1 zum Ligastart gegen Meppen folgte ein fulminantes 5:0 im Landespokal bei den Emsländern.

Negative Bilanz im Bruderduell

Wird nun auch 1860 München geärgert? "Natürlich wollen auch da etwas mitnehmen", zeigte sich Leon Deichmann forsch. Seine Bilanz gegen den älteren Bruder ist ausbaufähig: Mit dem Lüneburger SK und dem FC St. Pauli II gab es in vier Regionalliga-Duellen gegen Yannicks VfB Lübeck ein Remis und drei Niederlagen.

