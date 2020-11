1:3 gegen Bochum - Der HSV hat wieder den Herbstblues Stand: 22.11.2020 15:24 Uhr Der Hamburger SV hat wieder einmal seinen Herbstblues. Nach dem 1:3 (0:1) gegen den VfL Bochum, der ersten Saisonniederlage, wartet die Elf von Coach Daniel Thioune nun seit drei Spielen auf einen Sieg.

von Hanno Bode

Die Vorstellung des Spitzenreiters genügte dabei keinen höheren Ansprüchen. Wie bereits in den Vorjahren scheint es so, als ob die Norddeutschen mit Beginn der kühlen Jahreszeit ihren fußballerischen Esprit und ihre Leidenschaft in der Kabine lassen würden. Die Hanseaten bleiben zwar Zweitliga-Tabellenführer. Doch in dieser Verfassung ist der sechsmalige Meister kein ernsthafter Anwärter auf die Bundesliga-Rückkehr.

"Wir müssen heute leider eine verdiente Niederlage hinnehmen. Wir sind über die gesamte Spielzeit nicht richtig in die Partie gekommen, hatten kaum Zugriff und zu wenig zwingende Torchancen", analysierte Kapitän Tim Leibold treffend.

Thioune-Elf ohne Struktur und Zugriff

Der HSV enttäuschte am frühen Sonntagnachmittag im ersten Abschnitt auf ganzer Linie. Der Spitzenreiter fand nur sehr vereinzelt Lösungen gegen das Angriffspressing der Gäste, die durch ihr hohes Anlaufen viele Hamburger Ballverluste provozierten. Kontrollierter Spielaufbau hatte bei den Hausherren absoluten Seltenheitswert. Eigentlich kombinierten sie sich in den ersten 45 Minuten lediglich einmal flüssig nach vorne: Über wenige Stationen gelangte der Ball zu Jeremy Dudziak, der bei seinem Abschluss jedoch im Abseits stand (27.).

Zulj sorgt für verdiente VfL-Führung

Zu diesem Zeitpunkt hätte Bochum, das die reifere Spielanlage zeigte, bereits mit 2:0 führen können. Simon Zoller (19.) und Robert Zulj (21.) ließen gute Chancen ungenutzt. Letzterer musste sich aber nicht lange grämen. In der 35. Minute brachte der Standard-Spezialist den VfL durch einen Foulelfmeter verdient in Führung. Zuvor hatte Keeper Sven Ulreich Robert Tesche im Strafraum zu Fall gebracht. Jenen Robert Tesche, der zu seinen Zeiten als HSV-Profi (von 2009 bis 2013) ziemlich wenig Anerkennung genossen hatte. Aber man sieht sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben.

Terodde egalisiert per Elfmeter

Die Hamburger waren nach dem Seitenwechsel sichtbar bemüht, den schwachen Eindruck aus dem ersten Durchgang zu korrigieren. Es war nun ein wenig mehr Mumm in den Aktionen der Gastgeber. Struktur bekamen sie jedoch weiter nicht in ihr Spiel. Bochum blieb besser und besaß durch Zulj die Möglichkeit zum 2:0 - Ulreich parierte (55.). Zehn Minuten später kam dem HSV Maxim Leitsch zur Hilfe. Der VfL-Verteidiger ging im eigenen Strafraum ungeschickt gegen Aaron Hunt zum Ball, brachte den Routinier zu Fall und ließ Referee Tobias Reichel (Stuttgart) keine andere Wahl, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Torjäger Simon Terodde lief an und traf gegen seinen Ex-Club (von 2014 bis 2016) zum Ausgleich (65.).

HSV mit erschreckender Abwehrleistung

Die Hamburger wollten nun mehr - und standen am Ende mit leeren Händen da, weil sie ihre Abwehr entblößten. Parierte Ulreich gegen Zoller noch prächtig und lenkte dessen Schuss an den Pfosten (75.), war der vormalige Bayern-Keeper gegen den gefühlvollen Heber von Danny Blum machtlos (78.). "Das geht zu einfach", schimpfte der 32-Jährige. Eine Sichtweise, die aus HSV-Sicht auch auf das dritte Gegentor zutraf. Raman Chibsah vollendete per Kopf einen Angriff (82.), bei dem die Westdeutschen kaum auf Widerstand getroffen waren.

8.Spieltag, 22.11.2020 13:30 Uhr Hamburger SV 1 VfL Bochum 3 Tore: 0: 1 Zulj (35., Foulelfmeter) 1 :1 Terodde (65., Foulelfmeter) 1: 2 D. Blum (78.) 1: 3 Chibsah (82.)

Hamburger SV: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer - Jatta (68. Wood), Onana, Dudziak (68. Gjasula), Hunt (67. Narey), Leibold - Terodde, Wintzheimer (67. Kittel)

VfL Bochum: M. Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche (80. Chibsah) - D. Blum (85. Bockhorn), Zulj, Holtmann (75. Ganvoula) - Zoller

Zuschauer:



