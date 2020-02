Stand: 01.02.2020 17:26 Uhr

1:2 in Augsburg - Werder Bremen weiter am Abgrund von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Bundesligist Werder Bremen stolpert immer mehr dem Abstieg entgegen. Die Hanseaten verloren am Sonnabend beim FC Augsburg trotz Führung mit 1:2 (1:0) und zeigten dabei einmal mehr eine enttäuschende Leistung. Auch Neuzugang Davie Selke, der von Beginn an auflief, konnte Werders Offensive keine entscheidenden Impulse geben. In der zweiten Spielhälfte gelang den Grün-Weißen kein einziger Torschuss. Am Sonntag droht den Bremern der Sturz auf einen direkten Abstiegsplatz. Das Pokalspiel am Dienstag gegen Borussia Dortmund kommt zur Unzeit. In der Liga geht es kommenden Sonnabend im Weser-Stadion gegen Union Berlin weiter.

Slapstick-Tor bringt Werder die Führung

Werder-Coach Florian Kohfeldt überraschte mit dem Startelf-Einsatz von Nick Woltemade. Der 17 Jahre alte Angreifer löste damit Thomas Schaaf als jüngsten Bundesligadebütanten der Bremer ab.

20.Spieltag, 01.02.2020 15:30 Uhr FC Augsburg 2 Werder Bremen 1 Tore: 0: 1 Jedvaj (23., Eigentor) 1 :1 Niederlechner (67.) 2 :1 Vargas (82.)

FC Augsburg: Luthe - Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - R. Khedira (78. Löwen), Baier - M. Richter, Vargas (86. Framberger) - Hahn (46. Finnbogason), Niederlechner

Werder Bremen: Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - M. Eggestein, N. Sahin (80. Groß), Klaassen, Bittencourt (87. Sargent) - Woltemade (58. Bartels), Selke, Rashica

Zuschauer: 29432



Obwohl Werder in Selke, Woltemade und Milot Rashica nominell drei Stürmer auf dem Platz hatte, schafften es die Hanseaten lange nicht, offensiv in Erscheinung zu treten. Erst in der 18. Minute schickte Selke Rashica auf die Reise, der Kosovare konnte den Pass jedoch nicht erlaufen. Gefährlicher waren die Hausherren: Ruben Vargas zwang Jiri Pavlenka mit einem satten Distanzschuss zu einer Glanzparade (19.). Nach der anschließenden Ecke landete der Ball im Bremer Tor - der Treffer zählte jedoch nicht, weil Florian Niederlechner zuvor ein Foul begangen hatte (20.). Es wäre Werders zehnter Saison-Gegentreffer nach einem Eckball gewesen.

Aus heiterem Himmel gingen dann die Norddeutschen in Führung: Nuri Sahin spielte einen langen Pass auf Selke, der den Ball auch tatsächlich an Augsburgs Keeper Andreas Luthe vorbeibrachte. Jeffrey Gouweleeuw klärte zwar noch vor der Linie, schoss dabei aber seinen Mitspieler Tin Jedvaj an, von dem der Ball zum 1:0 für Werder ins Netz prallte (23.). Der Treffer zeigte Wirkung: Den Augsburgern, die bis dahin die bessere Mannschaft waren, gelang kaum noch etwas. Werder hingegen spielte mutiger nach vorne und hatte durch Leonardo Bittencourt (26.) und Selke (35.) weitere gute Gelegenheiten.

Augsburg drängt und trifft

Augsburgs Trainer Martin Schmidt wechselte für den zweiten Durchgang Alfreð Finnbogason ein, und der Isländer brachte deutlich mehr Schwung ins Angriffsspiel der Gastgeber. Nach feiner Vorarbeit des Angreifers verzog Marco Richter aus aussichtsreicher Position (55.). Auch eine Minute später war Richter im Schusspech. Kurz darauf versenkte Vargas den Ball kunstvoll im Bremer Tor - hatte aber zuvor im Abseits gestanden (60.). Der Ausgleich war jedoch nur aufgeschoben, denn bei Florian Niederlechners Schuss, noch abgefälscht von Ömer Toprak, hatte Bremens Torwart Pavlenka keine Abwehrchance (67.).

Das 1:1 hatten sich die Augsburger längst verdient, denn von Werder war in der zweiten Spielhälfte kaum etwas zu sehen. Die Hanseaten standen sehr tief, Entlastungsangriffe gab es nicht. Selke, im ersten Durchgang noch ein Aktivposten, hing in der Luft. Rashica konnte ebenso wenig Akzente setzen wie der für Woltemade in die Partie gekommene Fin Bartels. Kohfeldt versuchte schließlich, mit der Einwechslung von Christian Groß die Defensive zu stärken. Aber auch das misslang: Finnbogason ließ zunächst noch zwei Chancen liegen (74., 79.), Vargas machte es dann besser: Der Schweizer, der schon in der Hinrunde zweimal gegen Werder getroffen hatte, vollendete eine Hereingabe von Finnbogason abgeklärt zum 2:1 für Augsburg (82.). Die Bremer Niederlage war besiegelt.

