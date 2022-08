0:8 im DFB-Pokal - Teutonia Ottensen in Leipzig chancenlos Stand: 30.08.2022 22:40 Uhr Teutonia 05 Ottensen ist sang- und klanglos in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die wegen des Bundesliga-Supercups verlegte Partie zwischen dem Hamburger Regionalligisten und RB Leipzig ging mit 8:0 (4:0) an den Titelverteidiger.

von Florian Neuhauss

Als Pascal Steinwender klar wurde, dass ihm gerade ein kapitaler Bock unterlaufen war, griff er zum letzten Mittel. Der Außenbahnspieler der Teutonen riss den Arm in die Höhe und hoffte, der Schiedsrichter-Assistent würde es ihm gleichtun. Dazu hatte Robert Kempter aber zu Recht keinen Anlass gesehen. Beim Tor von Timo Werner zum 1:0 (19.) für Leipzig hatte Steinwender selbst meterweit das Abseits aufgehoben. Es war der Anfang vom Ende eines Abends, an dem der Viertligist nicht den Hauch einer Chance hatte.

"Ich kann sagen, dass ich auf die Mannschaft stolz bin. Der Verein und die Mannschaft haben das Gesicht gewahrt." Teutonia-Trainer David Bergner

Nach den Wirrungen um den Spielort des DFB-Pokalduells, die am Ende zum offiziellen Teutonia-Heimspiel im Stadion der Sachsen geführt hatten, hatte es vor dem Anpfiff immerhin eine gute Nachricht gegeben: Die Leipziger Verantwortlichen erklärten, dass - anders als sonst üblich - die kompletten Einnahmen nach Ottensen gehen.

"Wir hatten Phasen, in denen wir gezeigt haben, dass wir mithalten können", sagte Teutonia-Trainer David Bergner im ZDF und befand das Ergebnis als zu hoch. "Ich kann sagen, dass ich auf die Mannschaft stolz bin. Der Verein und die Mannschaft haben das Gesicht gewahrt."

Zwei Doppelschläge sorgen für klare Verhältnisse

Dass es bis zur 19. Minute mit dem ersten Leipziger Treffer gedauert hatte, war nicht das Ergebnis eines ausgeglichenen Spiels gewesen. Teutonia brachte in Wahrheit in der kompletten ersten Hälfte nicht einen Ball aufs Leipziger Tor, nicht mal einen Schuss verzeichnete der Außenseiter. Keine 60 Sekunden nach Steinwenders Schlafmützigkeit erzielte Werner schon den zweiten Treffer. Und neben zwei Pfostenschüssen bekamen die rund 13.000 Zuschauer bis zur Pause auch noch zwei weitere Tore zu sehen. Und nur das Tor von André Silva zum 3:0 (41.) verhinderte den Werner-Hattrick (43.). Das 4:0 nach 45 Minuten war leistungsgerecht.

Nur Torhüter Zummack kann Leipzigs Angriffe stoppen

Joker Ole Wohlers gab kurz nach Wiederanpfiff immerhin den ersten Torschuss für die "Gäste" ab - der Ball flog aber deutlich über das Gehäuse. Und die Leipziger zermürbten die Ottensener durch permanentes Toreschießen: André Silva erhöhte auf 5:0 (53.), Forsberg machte das halbe Dutzend voll (56.). Die Offensivreihe der Sachsen legte sich fast nach Belieben gegenseitig die Torchancen auf. Auf Hamburger Seite konnte sich lediglich Torhüter Yannick Zummack auszeichnen, der bei über 40 Torschüssen lange noch Schlimmeres verhinderte.

In der 68. Minute hätte Maik Lukowicz für den Ehrentreffer sorgen können. Nach Vorlage von Steinwender bugsierte der Mittelstürmer den Ball allerdings aus wenigen Metern über das Tor. Doch so oder so wäre es der höchste Sieg der Leipziger Pokal-Geschichte geworden, den Christopher Nkunku (77.) und Dani Olmo (90.) noch in die Höhe schraubten. Das 8:0 löste den 6:1-Erfolg gegen Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg vom 30. Oktober 2019 ab.

1.Spieltag, 30.08.2022 20:46 Uhr RB Leipzig 8 FC Teutonia 05 0 Tore: 1 :0 Werner (19.) 2 :0 Werner (20.) 3 :0 A. Silva (40.) 4 :0 Werner (43.) 5 :0 A. Silva (53.) 6 :0 Forsberg (56.) 7 :0 Nkunku (77.) 8 :0 Olmo (90.)

RB Leipzig: Blaswich - Simakan (62. Ba), Orban, Gvardiol (57. Henrichs) - Szoboszlai, Schlager, Haidara (57. Olmo), Raum (57. Novoa Ramos) - Forsberg - A. Silva, Werner (57. Nkunku)

FC Teutonia 05: Zummack - K. Weidlich (72. Graudenz), Olayisoye (59. Mansaray), Uphoff, Jesgarzewski (46. Coordes) - Steinwender, Brandt, Siala - Istefo (46. Wohlers), Berisha - Lukowicz (80. Yeboah)

Zuschauer: 13084



