0:3 in Heidenheim: Nächste bittere Niederlage für Braunschweig Stand: 23.07.2022 15:20 Uhr Zweites Spiel, zweite Niederlage: Wie schon gegen den HSV zeigte Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig auch beim 1. FC Heidenheim eine gute Leistung, kassierte aber trotzdem eine 0:3 (0:1)-Niederlage.

von Matthias Heidrich

24 Torschüsse waren es beim 0:2 gegen den Hamburger SV, immerhin 14 gaben die Niedersachsen am Sonnabend gegen Heidenheim ab. Ins Ziel fand wieder keiner. Die Eintracht hat einen Fehlstart in die neue Liga hingelegt, konnte sich spielerisch und kämpferisch aber keinen Vorwurf machen.

Behrendt: "Es fehlt nicht viel, um erfolgreich zu sein"

"Das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wider. Aber am Ende des Tages geht es darum, effektiv zu sein", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Braunschweigs Brian Behrendt war bedient: "Es ist schon sehr, sehr bitter nach zwei Spielen kein Tor geschossen und fünf bekommen zu haben", sagte der Verteidiger. "Wir haben viele Sachen gut gemacht, es fehlt im Grunde nicht viel, um erfolgreich zu sein."

"Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, aber der Ball wollte einfach nicht rein. Und dann stehst du nach zwei Spieltagen mit null Punkten da, auch wenn du mehr verdient gehabt hättest." Eintracht-Trainer Michael Schiele

Am kommenden Sonntag (18 Uhr, im NDR Livecenter) steht im Eintracht-Stadion die Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen Bundesligist Hertha BSC an. Danach geht es in der Liga gegen Darmstadt (H), Holstein Kiel (A) und Düsseldorf (H). Legen die "Löwen" nicht ihre Abschlussschwäche ab, könnten es harte Wochen werden.

Schweigeminute zu Ehren Uwe Seelers

Nach einer Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen Uwe Seeler erlebten die gut 500 mitgereisten Eintracht-Fans ein Déjà-vu. Wie schon im Auftaktspiel gegen den HSV zeigte ihr Team eine reife Leistung, brachte vor dem gegnerischen Tor aber nichts Zählbares zustande. Der letzte Ball fand bei der Mannschaft von Trainer Michael Schiele nie so richtig das Ziel.

2.Spieltag, 23.07.2022 13:00 Uhr Heidenheim 3 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 Strompf (10., Eigentor) 2 :0 Kleindienst (61.) 3 :0 K. Sessa (90.)

Heidenheim: K. Müller - Busch, Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Geipl (46. K. Sessa), Schöppner (74. Maloney) - Beste (82. Kühlwetter), Burnic (58. Beck) - Schimmer (57. Pick), Kleindienst

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Decarli, Behrendt, Strompf (76. Ihorst) - J. H. Marx (66. K. Endo), Krauße (66. Henning), Nikolaou, Kijewski (74. Donkor), Pherai - F. Kaufmann (65. Multhaup), Lauberbach

Zuschauer: 7088



Weitere Daten zum Spiel K. Müller - Busch, Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Geipl (46. K. Sessa), Schöppner (74. Maloney) - Beste (82. Kühlwetter), Burnic (58. Beck) - Schimmer (57. Pick), KleindienstR.-T. Hoffmann - Decarli, Behrendt, Strompf (76. Ihorst) - J. H. Marx (66. K. Endo), Krauße (66. Henning), Nikolaou, Kijewski (74. Donkor), Pherai - F. Kaufmann (65. Multhaup), Lauberbach7088

Strompf trifft ins eigene Tor - Fejzic fehlt weiterhin

Auf der anderen Seite kassierten die "Löwen" früh einen bitteren Gegentreffer. Nach einer Hereingabe wollte Philipp Strompf klären, doch der Eintracht-Verteidiger lenkte das Spielgerät unglücklich und unhaltbar für Ron-Thorben Hoffmann ins eigene Tor - 0:1 nach zehn Minuten. Der 23-Jährige vertrat wie schon gegen den HSV Stammtorhüter Jasmin Fejzic, der wegen seiner Corona-Infektion weiterhin fehlt.

Tiefschlag durch Kleindienst

Nach der Pause übernahm Braunschweig das Kommando, doch Immanuel Pherai verpasste die große Chance zum Ausgleich (50.). Wie Kaltschnäuzigkeit geht, zeigte den "Löwen" dann Heidenheim: Flanke Jan-Niklas Beste, Kopfball Tim Kleindienst - 2:0 für die Gastgeber (61.). Ein Tiefschlag, von dem sich der tapfer kämpfende Aufsteiger nicht mehr erholte. Ganz im Gegenteil: In der 90. Minute traf Kevin Sessa zum 3:0 für Heidenheim.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 23.07.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga