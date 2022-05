Stand: 01.05.2022 14:55 Uhr Zverev-Bezwinger Rune gewinnt ATP-Turnier in München

Der ungesetzte Däne Holger Rune hat das ATP-Tennisturnier in München gewonnen. Der 19-Jährige profitierte am Sonntag im Endspiel der mit 597.900 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung von der Aufgabe seines Gegners Botic van de Zandschulp: Der Niederländer konnte beim Stand von 4:3, 15:40 wegen offensichtlichen Unwohlseins nicht mehr weiterspielen. Rune hatte zuvor im Achtelfinale Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) sowie im Halbfinale Oscar Otte (Köln) in jeweils zwei Sätzen ausgeschaltet. | 01.05.2022 14:54