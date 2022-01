Zuschauer in Stadien und Hallen: Einheitliche Regelung soll kommen Stand: 24.01.2022 20:08 Uhr Bei der Rückkehr von Zuschauern in Stadien und Hallen muss sich der Sport weiter in Geduld üben. Bund und Länder haben sich beim Corona-Gipfel am Montag jedoch darauf verständigt, dass es einheitliche Regelungen geben soll.

Eine verstärkte Rückkehr von Fans zu Spielen der Fußball-Bundesliga und anderen deutschen Profiligen wird es wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen vorerst nicht geben. Bei ihren Beratungen mit dem Bund beschlossen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder, dass die Chefs der Staats- und Senatskanzleien bis zum 9. Februar zumindest einheitliche Zahlen für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren sollen. Das geht aus dem nach der Videoschaltkonferenz veröffentlichten Papier hervor.

Zuschauerfrage: Flickenteppich in den Ländern

Für die Zulassung von Zuschauern gibt es bislang unterschiedliche Höchstgrenzen in den Ländern: In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen dürfen derzeit überhaupt keine Fans in die Arenen. Dagegen spielte beispielsweise der Fußball-Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg am vergangenen Sonntag gegen den TSV Havelse vor 13.385 Zuschauern. Beim Zweitliga-Derby in Hamburg waren zuletzt 2.000 Fans zugelassen. Hannover 96 spielte vor 500 Zuschauern gegen Dresden. In Schleswig-Holstein sind derzeit ebenfalls 500 Besucher erlaubt. Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien hatte Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung Ende der vergangenen Woche dazu aufgefordert, umgehend wieder Fans im Ostseestadion zuzulassen und mit juristischen Schritten gedroht.

Grundsätzlich bleiben Bund und die Länder wegen der ansteckenderen Virusvariante Omikron vorerst bei den derzeit geltenden Corona-Maßnahmen. "Kurs halten", gab Kanzler Scholz als Gebot der Stunde aus.

Was bedeutet neue Teststrategie für Profisport?

Beschlossen wurde zudem eine Abkehr von der bisherigen Teststrategie. So sollen die verlässlichen PCR-Tests zum Nachweis einer Coronavirus-Infektion nur noch für besonders gefährdete Gruppen sowie das Personal in Kliniken und Pflegeheimen verwendet werden. Alle anderen Personen sollen künftig auch nach einem positiven Schnelltest nur mit einem zweiten Schnelltests überprüfen, ob sie infiziert sind und in Isolation müssen.

Welche Auswirkungen dieser Beschluss auf die Hygienekonzepte im Sport haben könnte, blieb zunächst offen. Vor allem in den Teamsportarten hat sich die Omikron-Welle schon massiv auf die Zusammensetzung von Kadern und auf Spielpläne ausgewirkt. Die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-EM ist davon ebenso betroffen wie zahlreiche Mannschaften in den vier großen deutschen Profiligen.

Profiligen fordern Ende von Pauschalverboten

Die Deutsche Fußball Liga (DFL), die Deutsche Eishockey Liga (DEL), die Handball-Bundesliga (HBL) und die Basketball Bundesliga (BBL) hatten vor dem Corona-Gipfel mit einem gemeinsamen Brief an das Kanzleramt und an die Ministerpräsidenten in der Zuschauerfrage ein Ende von Pauschalverboten gefordert. Ab Anfang Dezember hatte es eine Höchstgrenze von 15.000 Fans gegeben, ehe am 21. Dezember quasi der Fan-Ausschluss beschlossen wurde. Am Sonntag hatte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu einem Gespräch mit FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn getroffen.

Auch neue Verschärfungen sind möglich

In welche Richtung sich die Zuschauerkapazität entwickeln wird, hängt maßgeblich von der Infektionslage in den kommenden zwei Wochen ab. Auch neue Verschärfungen sind möglich. Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems oder der kritischen Infrastruktur drohe, müssten weitergehende Maßnahmen vereinbart werden, sagte Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), der zugleich Vorsitzender Ministerpräsidentenkonferenz ist. Es solle auch weiter strenge Kontaktbeschränkungen geben, "überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen", sagte Kanzler Scholz.

Die nächsten Bund-Länder-Beratungen sollen spätestens am 16. Februar stattfinden.

