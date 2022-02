Zentrum für Safe Sport: Athletenvertretung warnt vor Enttäuschung Betroffener Stand: 23.02.2022 17:00 Uhr Körperliche und seelische Gewalt im Sport wird immer öfter zum Thema. Ein unabhängiges Zentrum könnte Betroffenen helfen - doch die Mittel, die eine Studie dafür vorsieht, halten Athletenvertreter für viel zu gering.

von Anne Armbrecht und Hendrik Maaßen

Im Sport sind zuletzt immer mehr Fälle von körperlicher und seelischer Gewalt bekannt geworden. Betroffene machen immer häufiger auf Missstände und Missbrauch aufmerksam - oft brauchen sie dafür allerdings viel Mut und suchen den Weg in die Öffentlichkeit über Medien. Unterstützung aus dem Sport selbst heraus erfahren sie selten. Vereine und Verbände scheinen überfordert, wenn es um Hilfe für Betroffene und konsequentes Handeln gegen Täter und Missbrauchsstrukturen geht.

Eine Machbarkeitsstudie des Bundesinnenministeriums (BMI) empfiehlt deshalb nun mit Nachdruck ein sogenanntes "Zentrum für Safe Sport". In dem knapp 80-seitigen Gutachten erklärt Sportrechtler Martin Nolte, dass es eine solche Einrichtung für sicheren und gewaltfreien Sport als Anlaufstelle für Betroffene aus dem Leistungs- und Breitensport geben sollte. Die Studie war vom für den Sport zuständigen BMI vor fünf Monaten in Auftrag gegeben worden.

Klein: Kosten- und Bedarfsanalyse unrealistisch

Das Gutachten kam für den politischen Betrieb vergleichsweise schnell zustande. Mit seinem Inhalt aber hadert Maximilian Klein von der unabhängigen Athletenvertretung Athleten Deutschland e.V.. Konkret geht es ihm um den Punkt der Finanzierung. Beim "Zentrum für Safe Sport" sollen, so die Vorstellung, Prävention, Intervention und Aufarbeitung für ganz Deutschland liegen.

Die aktuelle Kosten- und Bedarfsanalyse dafür sei jedoch unrealistisch, sagte Klein in einer ersten Einschätzung dem NDR. "Wenn man sich vor Augen führt, dass dieses Zentrum für interpersonale Gewalt für den Leistungs- und den Breitensport zuständig sein soll und dann noch so umfassende Kompetenzen haben soll, kann das niemals von drei bis vier Personen geleistet werden."

So viele seien aktuell in der Machbarkeitsstudie vorgesehen, so Klein. Es bräuchte nun eine wirklich realistische Kostenschätzung, damit das Zentrum nicht am Ende nur ein Feigenblatt und in der Praxis kaum handlungsfähig sei. "Das Schlimmste wäre, wenn das Zentrum unterfinanziert wäre und damit das Vertrauen von Betroffenen enttäuscht."

Als Vorbild könnte ein Zentrum in den USA dienen

Mögliche Vorbilder gibt es etwa in der Schweiz und im englischsprachigen Ausland. In den USA wurde 2017 als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal im Turnen um den Arzt Larry Nassar das "U.S. Center for SafeSport" gegründet. Nassar soll über Jahre über 250 Mädchen und Frauen sexuell missbraucht haben. Im Verband wurden die Taten offenbar lange vertuscht. Unter den Betroffenen waren auch mehrere Olympiasiegerinnen, wie etwa Superstar Simone Biles. Wie viele nicht wagten, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist unklar.

Das "Zentrum für Safe Sport" soll genau hier ansetzen. Betroffene sollen im Vertrauen von einer unabhängigen Instanz Hilfe bekommen. Das Budget für das Zentrum in den USA wurde zuletzt auf 23 Millionen Dollar pro Jahr verdoppelt. Für das deutsche Modell ist laut der Machbarkeitsstudie aktuell lediglich ein niedriger sechsstelliger Betrag pro Jahr vorgesehen.

Interessenkonflikte erschweren Aufarbeitung im Sport

In einer Befragung gaben schon 2016 mehr als ein Drittel der befragten deutschen Kaderathleten und -athletinnen an, in ihrer Karriere sexualisierte Gewalt erfahren zu haben. 89 Prozent berichteten von psychischer, 29 Prozent von körperlicher Gewalt. Im Breitensport zeigte eine weitere Studie im vergangenen Jahr ebenfalls akuten Handlungsbedarf. Das Problem laut Klein: "Der organisierte Sport ist allein nicht in der Lage, effektiv gegen Gewalt und Missbrauch vorzugehen." Es gebe innerhalb des Sports, in Verbänden und teilweise auch Vereinen zwar Ansprechpersonen. Die seien aber erheblichen Interessenkonflikten ausgesetzt.

Ansprechpartner werden als nicht unabhängig wahrgenommen

"Es gibt immer wieder Vorfälle im Schwimmen, im Turnen, aber auch in anderen Sportarten, wo der Umgang mit den Fällen zeigt, dass die Strukturen des Sports und die handelnden Personen nicht in der Lage sind, adäquat mit Missständen und Meldungen umzugehen." Vorfälle würden mitunter vertuscht, Hinweisen nicht mit nötiger Konsequenz nachgegangen. "Es ist oft so, dass solche Vorfälle bekannt waren, dass sie auch gemeldet wurden, dem aber nicht nachgegangen wurde. Dass vor allem auch niemand Konsequenzen aussprechen wollte oder auch konnte", so Klein.

Betroffene hätten Angst, dass ihnen nicht geglaubt oder nicht gehandelt werde. Vorhandene Ansprechpartner würden nicht als vertrauenswürdig oder unabhängig wahrgenommen. Zu stark sind die Beziehungsgeflechte, Interessenkonflikte und Abhängigkeiten. Zuletzt zeigte sich das zum Beispiel im Fall eines erfolgreichen Trainers aus dem Hamburger Umland, der trotz Vorwürfen sexueller Übergriffe über Jahrzehnte immer weiter beschäftigt wurde.

Durchgreifen, wo Verbände und Vereine zögern

Eine vom organisierten Sport unabhängige Institution könnte, so die Überzeugung von Athleten Deutschland, hier die Lösung sein. Sie könnte Untersuchungen einleiten und Sanktionen verhängen, Aufklärungsarbeit leisten und Schutzmaßnahmen kontrollieren. Das Zentrum könnte dann zum Beispiel einen Trainer sperren, wenn dieser mehrfach übergriffig wurde, aber im Verein nie jemand durchgriff, weil er sportlich erfolgreich war oder strafrechtlich - etwa wegen Verjährung oder juristisch zu geringer Beweislast - nicht verurteilt werden konnte.

Das Konzept des Zentrums hatte Athleten Deutschland erstmals im Oktober 2020 und später auch im Sportausschuss des Bundestags vorgestellt. Unterstützung kam seitdem aus Wissenschaft und Politik. Die neue Bundesregierung hat das Vorhaben sogar mit in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Alles in allem ein großer Erfolg für die Athletenvertretung, sagte Klein - auch wenn die eigentliche Arbeit erst jetzt losgehe.

Hilfetelefon sexueller Missbrauch Kostenfreie und anonyme Telefon-Beratung: 0800 22 55 530

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch: www.hilfe-telefon-missbrauch.de

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch Online Beratung: www.hilfe-telefon-missbrauch.online



Das "Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch" ist die bundesweite, kostenfreie und anonyme Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten.

