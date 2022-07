Stand: 04.07.2022 15:50 Uhr Wolfsburgerin Huth Kapitänin zum EM-Auftakt

Svenja Huth vom VfL Wolfsburg soll die deutschen Fußballerinnen zum EM-Auftakt gegen Dänemark als Kapitänin auf den Platz führen. Dies bestätigte die 31 Jahre alte Offensivspielerin bei einer DFB-Pressekonferenz am Montag in London-Brentford. Etatmäßige Kapitänin ist eigentlich ihre Clubkollegin Alexandra Popp. Die erfahrenste deutsche Nationalspielerin beim Turnier hatte nach einer schweren Knieverletzung aber erst im April ihr Comeback in der DFB-Auswahl gefeiert. Huth wurde am Ende einer starken Saison deutsche Meisterin und Pokalsiegerin. 2013 war sie bereits Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin. | 04.07.2022 13:30