Stand: 05.07.2022 14:28 Uhr Werder Bremen prüft Einrichtung einer Fan-Abteilung

Werder Bremen will seine zahlreichen Anhänger in Zukunft stärker einbinden und plant deshalb die Gründung einer Fan-Abteilung. "Union Berlin und Eintracht Frankfurt haben schon sehr erfolgreiche Fan-Abteilungen. Wir wollen die Vielzahl von Fans, die Voll- und auch Förder-Mitglieder sind, aber keinen aktiven Sport betreiben, mehr einbinden", sagte Aufsichtsratsmitglied Dirk Wintermann während des Trainingslagers des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Zell am Ziller. Das Thema soll auch auf der nächsten Mitgliederversammlung am 20. November behandelt werden. | 05.07.2022 14:26