Stand: 21.04.2022 17:29 Uhr Wechselt Neumann von Kiel nach Hannover?

Im Fall des Klassenerhalts will sich Fußball-Zweitligist Hannover 96 mit Abwehrspieler Phil Neumann von Holstein Kiel verstärken. An dem 24-jährigen Ex-Schalker soll auch Werder Bremen interessiert sein. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung hat Hannover trotz der schlechteren sportlichen Perspektiven aber offenbar das bessere Angebot vorgelegt. Sollte der Tabellen-16. Dynamo Dresden am Freitagabend in Düsseldorf verlieren und die Niedersachsen selbst am Sonntag beim SC Paderborn gewinnen (13.30 Uhr), wäre Hannover bereits gerettet. Tabelle | 21.04.2022 17:25