Stand: 16.04.2023 16:17 Uhr VfL Wolfsburg verleiht Starke an die Chicago Red Stars

Angreiferin Sandra Starke verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfburg mit sofortiger Wirkung und wechselt in die USA. Wie der Werksclub am Sonntag mitteilte, wird die sechsmalige deutsche Fußball-Nationalspielerin bis zum 30. Juni an die Chicago Red Stars verliehen. "Ich freue mich sehr auf dieses neue Abenteuer bei den Chicago Red Stars", sagte die 29-Jährige. "Für mich war es schon immer ein Traum, im Ausland neue Erfahrungen zu sammeln." | 16.04.2023 16:16